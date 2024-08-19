Red Bull mühendisi Nicholas'tan, F1 yorumcusu Windsor'a: "RB20 ile ilgili ürettiği komplo teorileri saçmalık"

2023 yılında Max Verstappen'in üçüncü Dünya Şampiyonluğuna rahatça ulaşmasıyla 22 yarışın 21'ini kazanan Red Bull’un, 2024 sezonunda da rakiplerine karşı yine ezici bir üstünlük kurması bekleniyordu.

Ancak Red Bull'un formu, sezonun ilk beş yarışında dört zaferle başlamasına rağmen, McLaren ve Mercedes gibi takımların yeniden tehdit oluşturmasıyla sekteye uğradı.

Son 10 yarış öncesinde Lando Norris'in 78 puan önünde olmasına rağmen Verstappen, son dokuz yarışta sadece üç galibiyet alabildi ve Takımlar Sıralamasında Red Bull'un McLaren'e karşı avantajı 42 puana kadar düştü.

Red Bull'un form kaybı, Verstappen'in babası Jos'un Mayıs ayındaki Monako Grand Prix'sinin ardından takımın hakimiyetinin “sona erdiğini” söylemesine neden oldu ve Milton Keynes merkezli ekip sezon ilerledikçe Adrian Newey ve Jonathan Wheatley gibi üst düzey isimleri kaybetti.

Nicholas, F1 yorumcusu Peter Windsor'un, Red Bull’un gizemli düşüşünün arkasında RB20'nin arka fren valfinin zorla kaldırılmasının olduğuna dair iddiasına Twitter'da yanıt verdi. Nicholas, Windsor'un paylaşımına göz deviren bir emoji ile birlikte "Evet... Bu saçmalık... Şaşırtıcı değil" diye yazarak cevap verdi.

PlanetF1.com, aracın bu bölgesiyle ilgili yönetmelik değişikliğinin en son Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından 31 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini ve bu nedenle Red Bull'un Mayıs ayından bu yana gösterdiği performans üzerinde bir etkisi olamayacağını anlıyor.

Madde 11.1.2'de yapılan değişiklik şu şekildedir: “Fren sistemi, her bir devre içerisinde fren balatalarına uygulanan kuvvetler aynı büyüklükte olacak ve belirli bir fren diski üzerinde karşıt çiftler olarak hareket edecek şekilde tasarlanmalıdır.”

“Belirli bir aks için sistematik veya kasıtlı olarak asimetrik frenleme torkları üretebilen herhangi bir sistem veya mekanizma yasaktır.”

Windsor'un teorisi F1 teknik analisti Craig Scarborough tarafından da desteklendi ve Scarborough akıllı fren hilesinin kaldırılmasının Verstappen'in Avustralya Grand Prix'sinde yarıştan çekilmesine ve Miami GP'sinden bu yana RB20 aracının dönüşlerde yaşadığı zorluklara katkıda bulunmuş olabileceğini kabul etti.

Scarborough'nun yorumlarına yanıt veren Nicholas şunları söyledi: “Son 14 yarıştır arabayı ben yapıyorum, o yapmıyor.”

Red Bull Racing RB20 rear

Nicholas, Red Bull'un son dönemde yaşadığı sıkıntıların medyada yer almasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, takımın rakiplerinin ön sıralardaki farkı kapattıkları için övgü almaları gerektiği konusunda ısrar etti.

"Bu tür söylentileri sadece diğer takımların verdikleri emeğin ve farkı kapatma çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini düşündüğüm için önemsiyorum. Her şeyin büyük bir komplo olması gerekmiyor." dedi.

Geçen ayki Belçika Grand Prix'sinde PlanetF1.com'a bir röportaj veren baş mühendis Paul Monaghan, Red Bull'un sezon başından bu yana “aracı özellikle kötüleştirecek” hiçbir şey yapmadığında ısrar etti.

Verstappen'in pole pozisyonundan rahatça kazandığı Nisan ayındaki Çin Grand Prix'sinden bu yana nelerin değiştiği sorusuna Monaghan şu yanıtı verdi: “Tahmin edebileceğiniz gibi bu soruyu kendimize birkaç kez sorduk.”

“Aracımız açısından şaşırtıcı derecede az miktarda değişiklik oldu. Biz mühendislerin sık sık bahsettiğini duyduğunuz gibi, karakteristikler gerçekten değişmedi.”

“Kaportayı birkaç kez revize ettik, daha fazla yük bindirerek daha verimli hale getirmeye çalıştık.”

“Araştırma araçlarımızda ya da sürüşlerden geri getirdiklerimizde daha kötü hale getirdiğimizi ya da hedeflerimizi kaçırdığımızı gösteren hiçbir şey yok.”

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

“Ancak bu, tekrar bakıp ve şunu söyleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor: ‘Araç gerçekten daha iyi mi? Yoksa benzer bir tur süresiyle biraz yeniden düzenledik ve işi daha da mı zorlaştırdık?’”

“Bu devam eden bir süreç. Her ne bulursak bulalım çok küçük farklar, devasa değil. 'Evet, şunu ya da bunu tamamen berbat ettik' diyemiyoruz.”

“Her turda birkaç onda birlik bir hata yapıyoruz ve 15 virajlı ortalama bir pisti ele alırsak, bir ya da iki onda birlik bir hata yaparsak, bunun tur boyunca dağılımına bakarsanız, bu çok küçük bir şey.”