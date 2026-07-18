Red Bull mühendisi Monaghan, Belçika GP’de görev almayacak

2005’ten bu yana Red Bull Racing çatısı altında görev yapan Monaghan, Formula 1 projesini büyüten Cadillac takımına katılmaya oldukça sıcak bakıyor. Söylentilere göre Red Bull yönetimi, deneyimli mühendisi takımda tutabilmek adına maaşında ciddi bir iyileştirmeye giderek yeni bir teklif sundu ancak Monaghan’ın Red Bull garajındaki yokluğu devam ediyor.

Paul Monaghan, birkaç hafta önce geleceğine dair varsayımların ortaya çıktığı dönemde kendi evindeki Britanya Grand Prix’sine de katılmamıştı. Red Bull o dönemde yaptığı resmî açıklamada, bu devamsızlığın daha önceden planlanmış bir izin dönemi olduğunu ifade etmişti.

Teorik olarak Monaghan'ın bu hafta sonu için de birkaç gün izin almış olması ihtimal dahilinde olsa da, deneyimli mühendisin kariyeri boyunca yarışları neredeyse hiç kaçırmadığı biliniyor. Şimdiyse üst üste iki yarış hafta sonudur takımdan uzak kalması dikkat çekiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Padoktaki güçlü iddialara göre bu durum, Red Bull'un Monaghan'ı aktif görevlerinden uzaklaştırdığını ve Cadillac'a transferi öncesinde zorunlu izne çıkardığını gösteriyor. Deneyimli isin, Amerikan ekibinde üst düzey bir teknik rol üstlenmesi bekleniyor. Ancak Cadillac ile anlaşma tamamen resmiyet kazansa bile, F1'deki katı kurallar gereği Britanyalı mühendisin yeni görevine başlaması muhtemelen uzun bir zaman alacak.

Paul Monaghan'ın takımdan ayrılacak olması, şüphesiz ki Max Verstappen için çok büyük bir kayıp anlamına geliyor. Red Bull’da en uzun süre görev yapan isimlerinden olan ve takımın son yıllardaki başarılarında kilit rol oynayan İngiliz mühendisin gidişi, Avusturyalı ekipte uzun süredir devam eden değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.