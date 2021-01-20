Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir

Honda, 2021'in ardından Formula 1'den çekilecek ve bundan ötürü hem Red Bull hem de AlphaTauri güç ünitesiz kalacak.

Kurallar gereği her iki takım da herhangi bir çözüm bulamazsa, - en az tedarikçiye sahip olan - Renault'nun bu iki takıma da motor sağlaması gerekecek.

Ancak Red Bull, eski motor tedarikçisine dönmek yerine Honda motorunu kullanmaya devam etmek istiyor.

İtalyan Corriere della Sera'ya göre Red Bull Racing yönetimi, Honda ile görüşmelerini devam ettiriyor.

İddiaya göre Red Bull, Mugen adı altında Honda'nın 2021 motorunu kullanmaya devam edebilir.

Honda'ya bağlı olan şirketlerden bir tanesi olan Mugen, daha önce Tyrrell, Lotus, Footwork, Prost ve Jordan gibi F1 takımlarıyla da beraber çalışmıştı.

Böyle bir durumda Honda motoru, Mugen olarak yeniden adlandırılmış olacak.

Ancak motoru geliştirecek imkanlara sahip olmadığı için Red Bull, dezavantajlı duruma düşmemek adına motorların gelişiminin dondurulması için bastırıyor.