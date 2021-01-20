Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir
Ekleyen:
, Editör

İtalyan Corriere della Sera'ya göre Red Bull, 2021'den sonra Honda güç ünitesiyle devam etmek istiyor ve bunu Mugen adı altında yapabilir.

Honda, 2021'in ardından Formula 1'den çekilecek ve bundan ötürü hem Red Bull hem de AlphaTauri güç ünitesiz kalacak.

Kurallar gereği her iki takım da herhangi bir çözüm bulamazsa, - en az tedarikçiye sahip olan - Renault'nun bu iki takıma da motor sağlaması gerekecek.

Ancak Red Bull, eski motor tedarikçisine dönmek yerine Honda motorunu kullanmaya devam etmek istiyor.

İtalyan Corriere della Sera'ya göre Red Bull Racing yönetimi, Honda ile görüşmelerini devam ettiriyor.

İddiaya göre Red Bull, Mugen adı altında Honda'nın 2021 motorunu kullanmaya devam edebilir.

Honda'ya bağlı olan şirketlerden bir tanesi olan Mugen, daha önce Tyrrell, Lotus, Footwork, Prost ve Jordan gibi F1 takımlarıyla da beraber çalışmıştı.

Böyle bir durumda Honda motoru, Mugen olarak yeniden adlandırılmış olacak.

Ancak motoru geliştirecek imkanlara sahip olmadığı için Red Bull, dezavantajlı duruma düşmemek adına motorların gelişiminin dondurulması için bastırıyor.

 

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

Önceki haber

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

Sonraki haber

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes güç ünitesi, McLaren'a daha çok performans sağlayacak"

Son Haberler

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü
F1 Formula 1 / Son dakika

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir

1s
2
Formula 1

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü

35 dk
3
Formula 1

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

5s
4
Formula 1

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı

8s
5
Formula 1

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

10s

Son Haberler

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü
F1

Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir
F1

Red Bull, Mugen adıyla Honda motorunu kullanmaya devam edebilir

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor
F1

Hockenheim da ihtiyaç halinde F1'e dönmek istiyor

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"
F1

Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"
F1

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"

Son Videolar

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
5s

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.