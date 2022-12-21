Red Bull, Mount Panorama'da gösteri sürüşü düzenleyecek

Haberi dinle

Red Bull, Intercontinental GT Challenge sezonunun ilk yarışı için, hem pist üstünde, hem de pist dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu etkinliklerin en büyüğü hiç şüphesiz ki 2011 sezonunu şampiyon tamamlayan RB7'nin ikonik Bathurst pistinde atacağı gösteri turları.

Demo için kullanılacak aracın sürücüsü yeni yılda resmen açıklanacak, beklentiler ise geçmişte Bathurst'e olan hayranlığını ve pisti ilk elden deneyimleme arzusunu birçok kez dile getiren Daniel Ricciardo'nun direksiyon başına geçeceği yönünde.

Bathurst 12 Saat organizatörü Shane Rudzis, "Red Bull Racing mevcut F1 şampiyonu, bu nedenle onları etkinlikte görmek bile bir ayrıcalık, ancak bir Red Bull aracının Mount Panorama'da tur atacağını bilmek dahi bambaşka bir şey."

"Bu daha önce 12 Saat'te gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen bir gösteri olacak ve hafta sonunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Bunun yanı sıra F1 izleyicilerinin F1 araçlarıyla kişisel olarak ilgilenmeleri için büyük bir fırsat olduğunu da söyleyebilirim.

"Her şeyden önemlisi, bir F1 aracının Mount Panorama'da tur atmasını görmek oldukça nadir bir fırsat." dedi.

Red Bull daha önce de Avustralya'da tanıtım etkinlikleri düzenlemiş, Ricciardo bu etkinlikler kapsamında doğup büyüdüğü Perth caddelerinde gösteri sürüşleri yapmıştı.

Mark Webber de 2013 yılında Top Gear Festivali sırasında Sydney Motorsport Park'ta bir RB7 ile tur atmıştı.

Mount Panorama'da boy gösteren F1 araçlarına gelirsek; bu alanda resmi olmayan rekor Jenson Button'ın elinde. 2011 sezonunda McLaren MP4-23 ile piste çıkan Button, 1.48.8 gibi bir tur zamanı elde etmişti.

Aynı etkinlikte Supercars efsanesi Craig Lowndes da McLaren ile turlar atmış ve Button'ın en iyi derecesinin sadece bir saniye gerisinde kalmıştı.

2023 Bathurst 12 Saat 3-5 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.