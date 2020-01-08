Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull: “Motor yasallığının netleştirilmesi çok önemli”

paylaşım
yorumlar
Red Bull: “Motor yasallığının netleştirilmesi çok önemli”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Oca 2020 12:53

Red Bull, geçen yılın sonlarında tartışılan motor yasallığı konusuyla ilgili FIA netleştirmelerinin, 2020’de Formula 1’de seviyeli bir grid sağlamak için “çok önemli” olduğunu belirtti.

Takımların netleştirme talepleri sonrasında FIA, geçen sezonun sonlarında motor yasallığı konusunda takımların neler yapıp neler yapamayacağını açıklayan birkaç teknik direktif yayınladı.

Ferrari’nin sezonun ikinci yarısındaki büyük motor gücü avantajını nasıl elde ettiğine dair yapılan yoğun incelemeler sonucunda rakipler, kurallarda açığa çıkarılmasından korktukları potansiyel gri alanları araştırdılar.

Ferrari’nin kurallara aykırı herhangi bir şey yaptığı belirlenmedi ve takım, bu teknik direktiflerin güç ünitesinde bir değiştirmelerine sebep olmadığını açıkladı.

Red Bull ise, neyin izin verilip verilmediğinin netleştirilmesinin, büyük bir destek sağladığını düşünüyor.

Motor konusunda konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, “Aracın güç ünitesi tarafı inanılmaz derecede karmaşık. Ve FIA’nın takımların geliştirdiği uzmanlığa sahip olmadığını düşünüyorum.”

“Netleştirilen şeylerin, çeşitli alanların kilitlenmesini sağladığını düşünüyorum. Ki bu da arkamıza bakmaktan ziyade önümüze bakmaya odaklı bir şey.”

“Ve bizim için önemli olan şey, 2020 sezonuna başlarken netliğe sahip olmaktı.” dedi.

İlgili haberler:

Kurallardaki gri alanlardan faydalanıldığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Horner, “Netleştirme geldiği için çok minnettarız. Bu, herkesin yararına.” dedi.

FIA’nın netleştirme sürecinin bir parçası olarak yaptığı ana değişikliklerden biri, 2020 F1 sezonunda ikinci bir yakıt akış sensörü takılmasının zorunlu olacak olması.

Bu, bazı takımların eski tek sensörün ölçüm sürecini fark edilmeyecek bir şekilde yanıltarak ek bir yakıt akışını sağlamanın yolunu buldukları şeklinde iddiaların çıkmasına yol açtı.

Geçen senenin sonunda konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın FIA’nın yaptığı tüm kontrolleri geçerek güç ünitesinin yasallığını kanıtladığını söylemişti.

Binotto, “Eğer tüm sezona bakarsam, en çok kontrol edilen takımlardan biri bizdik. Teknik direktiflerin öncesinde de sonrasında da böyleydi.”

“Ve sezon boyunca sahip olduğumuz avantajla birlikte de en çok kontrol edilen takımdık.”

“Kontrol edilmek normal, hatta iyi bir şey. Çünkü kontroller, yasal olduğunuzu kanıtlıyor.”

“Teknik direktiflerden sonra, aracımızdaki kontrollerin sayısı arttı. İncelemeler FIA’ya gösterildi ve ayrıntılar tartışıldı.”

“Yani, FIA ile işbirliğiyle yapılabilecek her şey yapıldı. Sezonun son bölümünde motorumuzu kullanma şeklimizi hiç değiştirmedik, böylece güç ünitemizin tamamen yasal olduğunu gösterdik.”

“Aksi halde durum böyle olmazdı. Eğer yasal olmayan bir şey olsaydı, bu daha ilk kontrolde ortaya çıkardı.” demişti.

Sonraki haber
Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

Önceki haber

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, sezon başına 40 milyon euro mu kazanacak?

2
Formula 1

Ricciardo: “2020'de podyuma çıkacağız”

3
Formula 1

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

1s
4
Formula 1

Red Bull: “Motor yasallığının netleştirilmesi çok önemli”

57dk
5
Formula 1

Marko: "Verstappen'in Mercedes'e geçmesinden korktuk"

Son Videolar

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2 03:05
Formula 1

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2

Son Haberler

Red Bull: “Motor yasallığının netleştirilmesi çok önemli”
F1

Red Bull: “Motor yasallığının netleştirilmesi çok önemli”

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"
F1

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"
F1

Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"

Chadwick: "Asıl amacım Formula 1'e girmek"
F1

Chadwick: "Asıl amacım Formula 1'e girmek"

"Hollanda GP, Verstappen olmadan da hayatta kalabilir"
F1

"Hollanda GP, Verstappen olmadan da hayatta kalabilir"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.