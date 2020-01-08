Red Bull: “Motor yasallığının netleştirilmesi çok önemli”

Takımların netleştirme talepleri sonrasında FIA, geçen sezonun sonlarında motor yasallığı konusunda takımların neler yapıp neler yapamayacağını açıklayan birkaç teknik direktif yayınladı.

Ferrari’nin sezonun ikinci yarısındaki büyük motor gücü avantajını nasıl elde ettiğine dair yapılan yoğun incelemeler sonucunda rakipler, kurallarda açığa çıkarılmasından korktukları potansiyel gri alanları araştırdılar.

Ferrari’nin kurallara aykırı herhangi bir şey yaptığı belirlenmedi ve takım, bu teknik direktiflerin güç ünitesinde bir değiştirmelerine sebep olmadığını açıkladı.

Red Bull ise, neyin izin verilip verilmediğinin netleştirilmesinin, büyük bir destek sağladığını düşünüyor.

Motor konusunda konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, “Aracın güç ünitesi tarafı inanılmaz derecede karmaşık. Ve FIA’nın takımların geliştirdiği uzmanlığa sahip olmadığını düşünüyorum.”

“Netleştirilen şeylerin, çeşitli alanların kilitlenmesini sağladığını düşünüyorum. Ki bu da arkamıza bakmaktan ziyade önümüze bakmaya odaklı bir şey.”

“Ve bizim için önemli olan şey, 2020 sezonuna başlarken netliğe sahip olmaktı.” dedi.

Kurallardaki gri alanlardan faydalanıldığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Horner, “Netleştirme geldiği için çok minnettarız. Bu, herkesin yararına.” dedi.

FIA’nın netleştirme sürecinin bir parçası olarak yaptığı ana değişikliklerden biri, 2020 F1 sezonunda ikinci bir yakıt akış sensörü takılmasının zorunlu olacak olması.

Bu, bazı takımların eski tek sensörün ölçüm sürecini fark edilmeyecek bir şekilde yanıltarak ek bir yakıt akışını sağlamanın yolunu buldukları şeklinde iddiaların çıkmasına yol açtı.

Geçen senenin sonunda konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın FIA’nın yaptığı tüm kontrolleri geçerek güç ünitesinin yasallığını kanıtladığını söylemişti.

Binotto, “Eğer tüm sezona bakarsam, en çok kontrol edilen takımlardan biri bizdik. Teknik direktiflerin öncesinde de sonrasında da böyleydi.”

“Ve sezon boyunca sahip olduğumuz avantajla birlikte de en çok kontrol edilen takımdık.”

“Kontrol edilmek normal, hatta iyi bir şey. Çünkü kontroller, yasal olduğunuzu kanıtlıyor.”

“Teknik direktiflerden sonra, aracımızdaki kontrollerin sayısı arttı. İncelemeler FIA’ya gösterildi ve ayrıntılar tartışıldı.”

“Yani, FIA ile işbirliğiyle yapılabilecek her şey yapıldı. Sezonun son bölümünde motorumuzu kullanma şeklimizi hiç değiştirmedik, böylece güç ünitemizin tamamen yasal olduğunu gösterdik.”

“Aksi halde durum böyle olmazdı. Eğer yasal olmayan bir şey olsaydı, bu daha ilk kontrolde ortaya çıkardı.” demişti.