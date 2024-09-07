Red Bull, motor tedarikçisi olarak Honda yerine neredeyse Mercedes ile anlaşıyormuş!

Helmut Marko, Red Bull'un Renault'yu bırakmaya karar verdikten sonra Mercedes motorlarına geçmeye ne kadar yaklaştığını açıkladı.

Mevcut turbo-hibrit çağının başladığı 2014 yılında Mercedes şampiyonluklar ve grand prix zaferleri kazanarak başarıdan başarıya koşarken, başta Fransız üretici Renault olmak üzere rakipleri onun ardından bocaladı.

Daniel Ricciardo'nun o yıl üç grand prix kazanmasına ve Red Bull'un Takımlar Şampiyonasını ikinci sırada bitirmesine rağmen, takım ile motor tedarikçisi arasındaki ilişkideki çatlaklar bir sonraki sezonda kırılma noktasına yol açtı.

Red Bull, 2019'da Honda'ya geçmeden önce, Tag Heuer markalı motorla da olsa üç sezon daha Renault gücünü kullanmaya devam etti.

Ancak bundan önce Marko, takım sahibi Dietrich Mateschitz'i Mercedes ile güçlerini birleştirmeye ikna etmeyi başarmış, o zamanlar takımın icra görevi olmayan yönetim kurulu başkanı Niki Lauda ile bir anlaşma yapmış, ancak üç kez F1 şampiyonu olan rakibi tarafından reddedilmişti.

Inside Line podcast'inde Renault hakkında konuşan Marko, “2014 yılında yeni motor kuralları geldiğinde, motor tedarikçimiz maalesef rekabetçi bir motor üretemedi.”

“Mercedes'le büyük bir rekabet vardı ve patronumuz Mateschitz debüyük bir hayran değildi. Ancak onlara 'Dinleyin, bizim motorumuzla artık insanları motive edemeyiz çünkü herkes bu motorla kazanamayacağınızı biliyor' dedim.”

“Bu yüzden Mercedes ile bir anlaşma yaptık, Lauda ile el sıkıştık ancak Toto tarafından desteklenmedi, bu yüzden anlaşma gerçekleşmedi.” diye açıkladı.

Niki Lauda, Mercedes AMG F1, Dr Helmut Marko, Red Bull Fotoğraf: Sutton Images

Red Bull-Honda anlaşmasına içeriden gelen bilgiler yol açtı

Red Bull’un F1'deki geleceği tehlikeye girerken, güç ünitesi tedarikçisi olmadan kalma riskiyle karşı karşıya kaldı ve Honda'ya yöneldi.

Japon üretici, birkaç yıl önce F1'e geri dönmüştü ancak yeni güç ünitesi kurallarının bir yıl ardından girdikleri için, McLaren ile üç zorlu yıl geçirdi.

Honda, 2019'da Red Bull ile güçlerini birleştirmeden önce 2018 için Toro Rosso ile bağlantı kurdu. 2021'in sonunda Max Verstappen'i sürücüler şampiyonu yapan Honda, 2022'de ve geçen yıl da RB19'un F1 tarihindeki en baskın otomobil olduğunu kanıtlayarak Takımlar Şampiyonluğunu elde etti.

Marko, o süreci, “Honda'ya gittik.”

“Honda o aşamada McLaren ile rekabet edemiyordu ama ne yapmayı planladıkları konusunda içeriden bazı bilgilere sahiptim, bu yüzden 'Evet, devam ediyoruz. Bu riski alıyoruz' dedik.”

“Bunun bir risk olmadığına inanıyordum çünkü ne kadar para harcadıklarını biliyordum. Bu konuda ciddiydiler.” diye açıkladı.

O zamanki McLaren pilotu Fernando Alonso'nun 2015 Japonya GP'si sırasında yaptığı küçümseyici “GP2 motoru” yorumuna atıfta bulunan Marko şunları söyledi: “Sonra motoru değiştirdik."

Marko, o zamanki McLaren sürücüsü Fernando Alonso'nun 2015 Japonya GP'si sırasında Honda motorunu küçümseyen "GP2 motoru" yorumuna atıfta bulunarak, "Sonra motoru değiştirdik. O anda, Alonso’nun söylediği gibi, F2 tarzı güç ya da buna benzer bir şeydi. Cesur bir karardı. Her zaman cesur kararlar aldık. Biraz da risk yoksa eğlence de yok."