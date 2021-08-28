Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

Red Bull'un güç ünitesi tedarikçisi Honda, dün yaptığı açıklamada Verstappen ve Perez'in 2. versiyon güç ünitelerinin son iki yarışta yaşanan kazalar nedeniyle kullanılamayacak durumda olduğunu açıklamıştı.

Sezonun bitmesine yaklaşık 12 yarış olduğu için Red Bull pilotları mecburen ekstra güç ünitesine geçmek ve dolayısıyla grid cezası almak durumunda kalacak. Motor değişikliği 10 sıra grid cezasına neden oluyor.

Verstappen ve şampiyonadaki ana rakibi lider Lewis Hamilton arasında 8 puan fark bulunuyor. Bu yüzden Verstappen'in çekeceği cezanın şampiyonluk mücadelesi açısından etkisi büyük olabilir.

Şampiyonanın ikinci yarısında bulunan Türkiye, Meksika ve Brezilya GP'leriyle alakalı şüpheler var. Onların dışında Mugello ve Katar, takvime girebilecek yarışlar arasında.

Bugünkü antrenmanlarda Sky Sports F1'e konuşan Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Tabii ki sezonun ilerleyen döneminde cezalar alacağız. Sadece stratejik açıdan nerelerde alacağımız soru işareti. Tam olarak takvimin nasıl gelişeceğini görmek için bekleyeceğiz."

"Bunun için stratejik karar vermelisiniz. Erken mi yoksa geç mi almalısınız, yoksa kötü bir seans geçirdiğinizde mi bunu yapmalısınız... Buna karar vermeniz gerekiyor." dedi.

Valtteri Bottas ve Lance Stroll, Macaristan GP'nin startında sebep oldukları kazalar nedeniyle Spa'da grid cezası alacaklar ancak iki pilot da Spa'nın grid cezası için iyi bir pist olduğunu düşünüyorlar.

Horner, ceza çekme açısından Spa'nın iyi bir pist olduğunu kabul etse de yağmurlu şartlarda geri düşmekten endişe duyduklarını söyledi.

Horner, "Burası açık bir pist, burada geçiş yapabilirsiniz ancak aynı zamanda iyi bir sıralama geçirdikten sonra spreyde mi gitmek ister misiniz?"

"Geçen hafta sonu ıslak pistteki tehlikeyi gördük. Bu yüzden sürekli olarak bunu değerlendiriyor ve neler olduğuna bakıyoruz."

"Bu konuda esnek olduğunuz sürece, doğru fırsat bir noktada gelecektir." dedi.