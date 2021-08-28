Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull, Max Verstappen ve Sergio Perez'in ceza almasına neden olacak 4. güç ünitesine ne zaman geçeceğine, sezonun kalan bölümünde yapılacak değişikliklere göre karar verecek.

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

Red Bull'un güç ünitesi tedarikçisi Honda, dün yaptığı açıklamada Verstappen ve Perez'in 2. versiyon güç ünitelerinin son iki yarışta yaşanan kazalar nedeniyle kullanılamayacak durumda olduğunu açıklamıştı.

Sezonun bitmesine yaklaşık 12 yarış olduğu için Red Bull pilotları mecburen ekstra güç ünitesine geçmek ve dolayısıyla grid cezası almak durumunda kalacak. Motor değişikliği 10 sıra grid cezasına neden oluyor.

Verstappen ve şampiyonadaki ana rakibi lider Lewis Hamilton arasında 8 puan fark bulunuyor. Bu yüzden Verstappen'in çekeceği cezanın şampiyonluk mücadelesi açısından etkisi büyük olabilir.

Şampiyonanın ikinci yarısında bulunan Türkiye, Meksika ve Brezilya GP'leriyle alakalı şüpheler var. Onların dışında Mugello ve Katar, takvime girebilecek yarışlar arasında.

Bugünkü antrenmanlarda Sky Sports F1'e konuşan Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Tabii ki sezonun ilerleyen döneminde cezalar alacağız. Sadece stratejik açıdan nerelerde alacağımız soru işareti. Tam olarak takvimin nasıl gelişeceğini görmek için bekleyeceğiz."

"Bunun için stratejik karar vermelisiniz. Erken mi yoksa geç mi almalısınız, yoksa kötü bir seans geçirdiğinizde mi bunu yapmalısınız... Buna karar vermeniz gerekiyor." dedi.

Valtteri Bottas ve Lance Stroll, Macaristan GP'nin startında sebep oldukları kazalar nedeniyle Spa'da grid cezası alacaklar ancak iki pilot da Spa'nın grid cezası için iyi bir pist olduğunu düşünüyorlar.

Horner, ceza çekme açısından Spa'nın iyi bir pist olduğunu kabul etse de yağmurlu şartlarda geri düşmekten endişe duyduklarını söyledi.

Horner, "Burası açık bir pist, burada geçiş yapabilirsiniz ancak aynı zamanda iyi bir sıralama geçirdikten sonra spreyde mi gitmek ister misiniz?"

"Geçen hafta sonu ıslak pistteki tehlikeyi gördük. Bu yüzden sürekli olarak bunu değerlendiriyor ve neler olduğuna bakıyoruz."

"Bu konuda esnek olduğunuz sürece, doğru fırsat bir noktada gelecektir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

Önceki haber

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

16 s
2
Formula 1

Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"

13 s
3
Formula 1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

22 dk
4
Formula 1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

1 s
5
MotoGP

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış

1 s
Son Haberler
Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek
F1

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

2dk
Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
F1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

22dk
Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"
F1

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"

42dk
Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor
F1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

1 s
Gasly: ''Tüm hava koşullarına hazır olmalıyız''
F1

Gasly: ''Tüm hava koşullarına hazır olmalıyız''

10 s
Son Videolar
Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
21 s

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor
Formula 1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor
Formula 1

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak Belçika GP
Formula 1

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
Formula 1 Formula 1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış
MotoGP MotoGP

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor

Son Haberler

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek
Formula 1 Formula 1

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
Formula 1 Formula 1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.