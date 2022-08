Red Bull, motor projesi için Mercedes'ten bir başka önemli isimle anlaştı!

Milton Keynes merkezli ekip, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni motor kuralları için hazırlıklarını sürdürüyor ve bu kapsamda Red Bull Powertrains bölümünü güçlendirmek için anlaşmalar yapıyor.

Bu projeyi Porsche ile yürütmesi beklenen Red Bull, projeyi en iyi hale getirmek adına işe alımlarını sürdürüyor ve bu kapsamda son 12 aylık süreçte Mercedes'ten bir dizi önemli isimle anlaştılar.

Bu isimler arasında 20 yıldan fazla bir süre Mercedes'te görev yapan ve son olarak Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanlığı görevine yükselen Ben Hodgkinson da yer alıyordu.

Şimdi Motorsport.com, Mercedes'in motor departmanında baş mühendis olarak görev yapan Phil Prew'in Red Bull Powertrains'ten gelen teklifi kabul ettiğini öğrendi.

Prew'in yeni görevine hangi tarihte başlayacağı resmi olarak açıklanmadı. Mercedes içerisinde saygı duyulan bir isim olan ve üst düzey bir görevde yer alan Prew'in Milton Keynes merkezli takımla çalışmaya başlamadan önce belirli bir süreyi kenarda geçirmesi bekleniyor..

Phil Prew, Mercedes'e geçmeden önce McLaren'da yarış mühendisi olarak görev yapmıştı

2016'da Mercedes'in güç ünitesi departmanına katılmadan önce 25 yıl McLaren'da görev alan Prew, Formula 1 dünyasını çok iyi bilen isimlerden birisi.

1997 yılında McLaren'a katılan Prew başlangıçta araç dinamiği mühendisi olarak görev yaparken, sonrasında yarış mühendisi, baş yarış mühendisi ve ardından baş mühendis gibi görevler üstlendi. Bu süreçte David Coulthard, Juan Pablo Montoya ve Lewis Hamilton gibi isimlerle çalıştı.

Christian Horner geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Red Bull Powertrains'in çok sayıda üst düzey isimle anlaştığını ve bu isimlerin yakında kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti.

Phil Prew served as a race engineer at McLaren before moving to Mercedes.

Photo by: Sutton Images