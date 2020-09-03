Red Bull: "Motor modu yasağı, Mercedes'le olan farkı azaltacak"

Bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'siyle birlikte F1 takımlarının tek turluk modlar kullanmasın izin verilmeyecek.

Bunun yerine takımlar hem sıralama turlarında hem de yarışta aynı modlarla yarışmak zorunda kalacak.

Mercedes'in sıralama turlarında en fazla güce sahip takım olduğu biliniyor ve tahminlere göre Honda ve Renault'ya göre avantajları 28 beygir civarında. Hatta değişikliklerin, takımın ön taraftaki yerini tehlikeye atabileceği bile söyleniyor.

Diğer tarafta Mercedes'in aynı modla devam edeceği için yarışta daha fazla güce sahip olabileceğine ve bundan ötürü pazar günleri daha büyük bir avantaja sahip olabileceği yönünde görüşler de var.

Ancak Marko, Red Bull'un Mercedes'e yaklaşacağından emin görünüyor.

Marko, Motorsport.com ile yaptığı özel bir röportajda "Mercedes, güçlü bir modla daha uzun süre gidebilir."

"Ama sıralama turlarındaki bariz üstünlük artık orada olmayacak. Bu aynı zamanda yarıştaki pite giriş ve pite çıkış turları için de geçerli olacak."

"[Valtteri] Bottas, geçişlerin azalacağını öne sürüyor. Fakat bu, şimdiye kadar her geçiş denemesinde tam gaz gittikleri anlamına geliyor.

"Bunun bizi daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz. Her şey yolunda gittiğinde yarış hızımız oldukça iyiydi."

"Sıralama turlarında, Q1 ve Q2'ye bakarsanız Mercedes'le neredeyse eşitiz."

"Fark sadece üçüncü bölümde aniden açılıyor. Bu, modlar arasındaki farkın önemli olduğu anlamına geliyor. Ancak farkın tam olarak ne kadar olduğunu söylemek zor."

Marko, bu mod yasağının sadece Mercedes'i değil, Renault'yu da etkileyeceğini söyledi.

"Renault'nun nispeten iyi bir sıralama modu var. Ama yarışta bizden daha zayıflar."

"Sıralama turlarında Renault bizim seviyemizde ya da biraz daha önde. Yarışta ise motor gücü açısından Mercedes'ten sonra açık şekilde iki numarayız."

Marko ayrıca bir başka konunun yakıt tüketimi olacağını düşünüyor.

"Yeni teknik direktifin bizi yakınlaştıracağından eminiz. Sonuç olarak olay sadece uzun süre boyunca daha güçlü bir modda sürebilmeleri değil. Sonunda yakıt tüketimi de bir rol oynuyor."

"Tüketim sınırlı. Çok güçlü bir modda çok uzun süre giderseniz, çok fazla yakıta ihtiyacınız vardır. Yani ortada birkaç faktör var."

"Bu yıl yakıt tüketiminin bizim için kritik olduğu herhangi bir yarış yoktu. Elbette pek çok kez ayağımızı gazdan çektik, ancak bu yarış performansında belirleyici bir etkiye sahip değildi."

"Yakıt tüketimi açsından Mercedes ile karşılaştırıldığında ne durumda olduğumuzu anlamak zor. Ancak mantıksal olarak, ne kadar fazla güç, o kadar çok yakıt tüketimi anlamına geliyor."