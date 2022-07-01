Red Bull, motor kapağına neden bir raf ekledi?

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Takım, son güncellemesiyle motor kapağı ve sidepod bölgesinin karoserinde ciddi bir değişiklik yapmış oldu.

Bu değişiklik ile hem sidepodun üstünde, hem de halo omzunun üstünde hava akımının ilerleyeceği iki farklı kanal oluşmuş oldu.

İlginç bir şekilde, Red Bull'un yeni tasarımının aslında kardeş takım AlphaTauri'nin tasarımına benzediğini söyleyebiliriz. AlphaTauri'de sezon başından beri sidepodun arkasında raf tarzı tasarım var.

AlphaTauri AT03 rear detail Photo by: Uncredited

AlphaTauri'de olduğu gibi Red Bull da bu değişikliğin ardından motor üstünde yer alan soğutma ızgaralarının pozisyonunu, oradan çıkan sıcak havayı sidepod üstünden giden hava akımından ayrıştırmak için değiştirmek zorunda kaldı.

Bu raf tasarımıyla Red Bull, sidepod üstünden gelen hava akımını, üstteki bölümle ayrıştırmayı başardı.

Buna ek olarak, motor kapağının üst kısmı şişirilip yükseltildiği için, onun altında aracın kola şişesi kısmına doğru giden bölümde daha agresif bir kesik bölge oluşturuldu. Bunun hem taban hem de kiriş kanadın performansını iyileştirmesi bekleniyor.

Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Uncredited

Red Bull sidepod dışında taban bölgesinde de iyileştirmeye devam etti. Hem tabanın uç kısmındaki dikey parçalarda, hem de taban kenarında küçük ancak faydalı optimize çalışmaları yapıldı. Tüm bunların hava akışına yardımcı olması bekleniyor.

Bu sene takımlar, tabandaki panel bölümünde değişiklik yapabiliyorlar. Bu sayede tüm tabanı komple yeniden üretmek gerekmiyor.

Takım ayrıca ön fren sisteminde de güncelleme yaptı ve kaliperin tasarımı, yakın çevresindeki diğer bileşenlerden kaynaklanan sıcaklık artışlarından gereğinden fazla etkilenmemesi için revize edildi.

Bu değişiklik, takımın geçtiğimiz yarışlarda yaptığı, kaliperle fren diskindeki sıcaklık değişimini yönetmeye yardımcı olacak güncellemeler doğrultusunda oldu. Aşağıdaki resimlerden soldaki yeni fren sistemini, sağdaki ise eski versiyonu gösteriyor.