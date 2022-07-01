Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı Sonraki / Britanya GP 2. antrenman: Sainz, Hamilton'ın önünde en hızlısı!
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Red Bull, motor kapağına neden bir raf ekledi?

Red Bull'un 2022 F1 aracını geliştirme mücadelesi, Britanya GP hafta sonuna motor kapağına raf diyebileceğimiz bir bölüm eklemesiyle devam etti.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull, motor kapağına neden bir raf ekledi?
Haberi dinle

Takım, son güncellemesiyle motor kapağı ve sidepod bölgesinin karoserinde ciddi bir değişiklik yapmış oldu.

Bu değişiklik ile hem sidepodun üstünde, hem de halo omzunun üstünde hava akımının ilerleyeceği iki farklı kanal oluşmuş oldu.

İlginç bir şekilde, Red Bull'un yeni tasarımının aslında kardeş takım AlphaTauri'nin tasarımına benzediğini söyleyebiliriz. AlphaTauri'de sezon başından beri sidepodun arkasında raf tarzı tasarım var.

AlphaTauri AT03 rear detail

AlphaTauri AT03 rear detail

Photo by: Uncredited

AlphaTauri'de olduğu gibi Red Bull da bu değişikliğin ardından motor üstünde yer alan soğutma ızgaralarının pozisyonunu, oradan çıkan sıcak havayı sidepod üstünden giden hava akımından ayrıştırmak için değiştirmek zorunda kaldı. 

Bu raf tasarımıyla Red Bull, sidepod üstünden gelen hava akımını, üstteki bölümle ayrıştırmayı başardı.

Buna ek olarak, motor kapağının üst kısmı şişirilip yükseltildiği için, onun altında aracın kola şişesi kısmına doğru giden bölümde daha agresif bir kesik bölge oluşturuldu. Bunun hem taban hem de kiriş kanadın performansını iyileştirmesi bekleniyor.

Red Bull Racing RB18 detail

Red Bull Racing RB18 detail

Photo by: Uncredited

Red Bull sidepod dışında taban bölgesinde de iyileştirmeye devam etti. Hem tabanın uç kısmındaki dikey parçalarda, hem de taban kenarında küçük ancak faydalı optimize çalışmaları yapıldı. Tüm bunların hava akışına yardımcı olması bekleniyor.

Bu sene takımlar, tabandaki panel bölümünde değişiklik yapabiliyorlar. Bu sayede tüm tabanı komple yeniden üretmek gerekmiyor.

Takım ayrıca ön fren sisteminde de güncelleme yaptı ve kaliperin tasarımı, yakın çevresindeki diğer bileşenlerden kaynaklanan sıcaklık artışlarından gereğinden fazla etkilenmemesi için revize edildi.

Bu değişiklik, takımın geçtiğimiz yarışlarda yaptığı, kaliperle fren diskindeki sıcaklık değişimini yönetmeye yardımcı olacak güncellemeler doğrultusunda oldu. Aşağıdaki resimlerden soldaki yeni fren sistemini, sağdaki ise eski versiyonu gösteriyor.

Red Bull Racing RB18 caliper detail
Red Bull Racing RB18 caliper detail
paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
Önceki haber

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
Sonraki haber

Britanya GP 2. antrenman: Sainz, Hamilton'ın önünde en hızlısı!

Britanya GP 2. antrenman: Sainz, Hamilton'ın önünde en hızlısı!
Daha fazlası
Matthew Somerfield
F1 takımlarının Bakü'ye getirdiği düşük downforce parçaları Azerbaycan GP
Formula 1

F1 takımlarının Bakü'ye getirdiği düşük downforce parçaları

Mercedes'in İspanya GP güncellemeleri ortaya çıktı İspanya GP
Formula 1

Mercedes'in İspanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Alpine'in ağırlığı azalttığını gösteren taban destek kolları
Formula 1

Alpine'in ağırlığı azalttığını gösteren taban destek kolları

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner: "F1, dalgalanmayı azaltma tedbirleriyle tehlikeli bir yola giriyor"
Formula 1

Horner: "F1, dalgalanmayı azaltma tedbirleriyle tehlikeli bir yola giriyor"

Verstappen, Silverstone kazasına rağmen Hamilton'a kin duymuyor Britanya GP
Formula 1

Verstappen, Silverstone kazasına rağmen Hamilton'a kin duymuyor

Verstappen "kendi şartlarına göre olursa" Drive to Survive'a dönecek
Formula 1

Verstappen "kendi şartlarına göre olursa" Drive to Survive'a dönecek

Son Haberler

Alonso: "Son turda bataryam bitti"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Son turda bataryam bitti"

Sainz: "Sıralamalarda Q1'deki delta zamanlarının gösterilmesi sinir bozucuydu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalarda Q1'deki delta zamanlarının gösterilmesi sinir bozucuydu"

Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"

Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.