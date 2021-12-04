Red Bull: "Motor gücü Cidde'de beklendiği kadar önemli bir faktör değil"

Red Bull son yarışlarda, özellikle de Lewis Hamilton'ın diskalifiye edilip, gerilerden yükseldiği Brezilya'da düzlüklerde Mercedes'e kıyasla büyük bir hız dezavantajına sahipti.

Cidde Pisti'ne bakıldığında turun dörtte üçüncünden fazlasının tam gaz geçildiği biliniyor ve bu da Mercedes'in mevcut paketinin güçlü yönlerini ortaya çıkaracak gibi görünüyordu.

Lewis Hamilton cuma günü Mercedes ile hem birinci hem de ikinci antrenman seansında en hızlı isimdi. Fakat bitime iki yarış kala Hamilton'ın sekiz puan önünde yer alan Max Verstappen, günü Mercedes pilotunun sadece 0.2 saniye gerisinde tamamladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, cuma günkü ikinci antrenmandan sora yaptığı açıklamada pistin beklenenden daha dar olduğunu ve bunun da motor gücünün o kadar önemli olmadığı anlamına geldiğini dile getirdi.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Pist veri olarak sunulandan biraz daha dar."

"Virajlar biraz daha dar. Motor gücü, olacağını düşündüğümüz kadar önemli bir faktör değil. Bu cesaret verici."

"İki araç ve pilot arasında yaklaşık 0.1 veya 0.2 saniye olduğunu görebiliyordunuz. Bunu, böyle bir pistte telafi edebilirsiniz ve buna sahip olmak bizim için gerçekten cesaret verici."

Red Bull, Mercedes'in Brezilya'daki arka kanat tasarımının düzlüklerde büyük bir fark yarattığını görmesinin ardından, eğer bu kanadı tekrar kullanırlarsa onları protesto edeceklerini açıklamıştı.

FIA, Katar hafta sonunda ek kanat kontrolleri başlattı ve Red Bull bu testlerden memnun görünüyor.

Horner, Cuma günü Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, "Katar'da getirilen yeni testten sonra, hızlar arasında bir tür dengelenme olduğunu düşünüyorum."

"Bugün de burada yine çok benzer hızlar gördük. Bu, cesaret verici ve umarım hem bu hafta sonu hem de gelecek hafta sonu durum bu şekilde kalır." dedi.

Red Bull, Cuma günü daha yumuşak lastiklerle biraz sorun yaşıyor gibi görünüyordu.

Horner, "Sert lastik üzerinde harika hissettik. Hamur anlamında lastikler ne kadar yumuşarsa, lastik o kadar çok diva gibi davranmaya başlıyor. Onların çalışmasını sağlamak ve bundan en iyi şekilde yaralanmak kolay değil."

"Bunu kapsamlı bir şekilde analiz edeceğiz. Başkalarının tepkilerine dayanarak, bununla karşılaşan tek tarafın biz olduğumuzu düşünmüyorum. Sanırım diğerleri de aracı doğru aralığa sokmakta zorlandı. Bunu yapmayı başarırsanız, burada çıkarabileceğiniz çok şey var. ” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images