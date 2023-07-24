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Red Bull, motor eşitlemesine destek verecek

Red Bull, Renault güç ünitelerinin geri kalması nedeniyle konuşulan "motor eşitlemesi" fikrine sıcak bakıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Mevcut güç üniteleri, 2021 sezonunda tüm üreticilerin onayıyla donduruldu ve 2026 sezonuna kadar yalnızca dayanıklılık güncellemeleri yapılabilecek.

Ancak son haftalarda Renault güç ünitelerinin yaklaşık 30 beygir geride olduğuna yönelik haberler mevcut, bu da motor eşitlemesine gidilmesi yönünde fikirlere yol açtı.

İşin ilginç tarafı, bu hafta F1 Komisyonu'nda görüşülecek olan konu birçok takım tarafından desteklenmekte.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Asıl olay, güç farkının seviyesini görebilmekle ilgili."

"FIA tüm verilere sahip, dolayısıyla farkın miktarını tam olarak ortaya koymaları gerek. Herkesin mevcut durumla ilgili bilgi sahibi olması büyüleyici olurdu."

"Eğer ciddi bir fark varsa mantıklı davranmalıyız. Aksi takdirde iki yıl daha eliniz kolunuz bağlı kalacak. Dolayısıyla tartışmalara açığım."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

Horner'ın desteğini memnuniyetle karşılayan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Red Bull'un mevcut durumun kaynağı olarak sağduyulu davrandığını düşünüyor.

Szafnauer, "Christian'ın desteğine sevindim, çünkü geriye dönüp baktığınızda motorların dondurulmasının nedeni Honda'nın o dönemde çekiliyor olması ve Red Bull'un geliştirmeye devam edecek bir motor departmanına sahip olmamasıydı."

"Hepimizin hemfikir olmasının nedeni Red Bull'un menfaatiydi. Bu yüzden Christian'ın bize destek vermesi oldukça güzel."

"Motorları dondurmak için anlaştığımızda, bir takımın %1 gerilemesi halinde iyi niyetli görüşmeler yapacağımıza yönelik de anlaşmıştık." dedi.

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