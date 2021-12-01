Red Bull, motor departmanına Mercedes'ten 45 kişi almış

Red Bull, Honda'nın 2021 sonunda spordan ayrılma kararı vermesinin ardından kendi motor departmanını kurmayı seçmiş ve Honda ile yaptığı yoğun görüşmelerin ardından, motorun kullanım hakkını satın almıştı.

O günden bu yana, F1 ekibinin bulunduğu Milton Keynes'te yeni bir fabrika inşa edildi ve güç ünitesiyle ilgili çalışmalar burada yapılacak.

Burada kullanılması için çok sayıda ekipman ve dyno siparişi verilirken, yeni Red Bull Powertrains şirketi için şimdiden 170 çalışan işe alındı.

Auto Motor und Sport'a göre bunlardan 45'i Mercedes'in motor departmanından geldi. Red Bull, bunu yaparak hem departmanını güçlendirdi hem de rakibini zayıflatmış oldu.

Mercedes'tenn Red Bull'a katılan isimler arasında Ben Hodgkinson, Steve Blewett, Omid Mosaghimi, Pip Clode, Anton Mayo ve Steve Broodie gibi önemli isimler yer alıyordu.

Personelin çoğu, yeni güç ünitesinin gelişiminde ve inşasında yer alacak. Kısa vadede günlük çalışmalardan, yani bakım ve onarımdan Honda sorumlu olacağı için, bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok.

Red Bull'un 2026 yılındaki yeni dönemde, kendi motorunu üretmesi gerekiyor ve takıma gelen personelin çoğu, bu yeni motorun gelişimine odaklanacak. Ayrıca rakip üreticilerden takıma gelen mühendislerin çoğunun çalışma yasağı da o tarihe kadar sona erecek.

2026 yılında Porsche'nin Red Bull ile işbirliği yapabileceği konuşuluyor ve departman da tüm seçeneklere açık olacak şekilde tasarlandı. Red Bull, çalışanlarını içten yanmalı motorun Milton Keynes'te üretilmesini sağlayacak şekilde seçerken, batarya ve turbo üretiminde, Porsche'den destek alabilirler.

Christian Horner, bu konuda, "Her şeyi kendi başımıza yapabiliriz. Fakat başka bir üreticiyle de çalışabiliriz." dedi.