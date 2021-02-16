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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

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Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
Ekleyen:
, Editör

Red Bull takımının danışmanı Helmut Marko, Red Bull Powertrains hakkında daha fazla bilgi paylaştı.

Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından Japon üreticinin güç ünitesini kullanmaya devam etmek istemiş ve bunun için şirketle anlaşmıştı.

Buna göre Red Bull, 2021'in ardından Honda'nın F1 motor projesini devralacak ve bu sayede 2025'e kadar aynı güç ünitesiyle devam edecek.

Honda'nın pek çok personelini bünyesine katan ve büyük yatırımlar yaparak kendi güç ünitesi bölümünü (Red Bull Powertrains) oluşturan  Red Bull, aynı zamanda yapıyı güçlendirmek için diğer üreticilerden personel alımı yapmak istiyor.

Helmut Marko, konuyla ilgili Sport1'e şöyle dedi: "15 Şubat 2021 tarihiyle beraber resmen bir güç santrali üreticisi olduk. Projemiz artık tamamen işliyor. Bu, motorların dondurulmasıyla mümkün oldu. Aksi takdirde böyle iddialı bir program başlatamazdık."

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında hazırladığımız özel birimin inşasını bitireceğiz. Honda'nın bazı uzmanlarını bu departman için aramıza çağıracağız, ancak aynı zamanda rakiplerimizin mühendislerini de cezbetmeyi planlıyoruz, ki bu çok yaygın bir şey."

"Tezgah testlerine gelince, Mario Ilien'den yardım isteme ihtimalimizi göz ardı etmiyorum. İşbirliğine açığız, ancak henüz herhangi bir partnere sahip değiliz."

"Red Bull olarak şu anda bu projeye çok fazla yatırım yapıyoruz, ama tedarikçilerden motor satın almaktan çok daha fazlasını harcamayacağız."

"Sonuç olarak dünkü açıklama bizim için iyi bir haber. Bu, Formula 1'deki projemizin bir sonraki safhasına geçtiğimiz anlamına geliyor."

 

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Editör Kemal Şengül

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