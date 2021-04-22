Red Bull, motor departmanı için "en iyi yetenekleri" hedefliyor

Red Bull, geçtiğimiz aylarda güç ünitesi çalışmalarını gerçekleştirmek için kendi Red Bull Powertrains şirketini kurmuştu ve bu departmanın merkezi olacak tesisin inşasına başlandı.

Avusturyalı ekip, bu yılın ardından Honda'nın motor projesini devralacak ve takım patronu ve Red Bull Powertrains'in CEO'su Christian Horner, başarılı olabilmek adına yatırım yapmaktan veya güç harcamaktan kaçınmayacaklarını söyledi.

Red Bull, geride kalan yıllarda en iyi şasilerden bazılarını tasarlamakla ünlüydü ve takım motor tarafında da benzer bir üne sahip olmayı istiyor.

Avusturyalı ekibin şasi tarafındaki gelişimi için kilit isim Adrian Newey'di ve Horner, motor tarafında da en iyi ismi veya isimleri bulmanın, hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Horner, "Şasi tarafında uyguladığımız felsefeyi, tam olarak motor departmanında da uygulayacağız."

“Yani niyetimiz, tam olarak şasi tarafında yaptığım gibi, doğru insanı ve en iyi yetenekleri getirdiğimizden emin olmak." dedi.

Red Bull, Milyon Keynes'teki tesisinde yeni bir motor fabrikası inşa ediyor ve birkaç gün önce, mevcut araziyi ve tesisi dönüştürüp, yeni ve amaca uygun bir yapı inşa etmek için çalışmalara başlandı.

Horner, Red Bull'un motor departmanını şasi tarafıyla mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğunu düşünüyor ve böylelikle Ferrari ile beraber araç/güç ünitesi bölümlerinin bir arada olduğu iki takımdan biri olacak.

Horner, "Formula 1 hâlâ bir takım sporu. Bir bir insan sporu. Bu departmanı Milton Keynes'deki tesis içine konuşlandırmamızın temel nedenlerinden biri bu. Güç ünitesi ve şasi arasında bu sorunsuz bir entegrasyona sahip olmayı istiyoruz." dedi.

Red Bull'un başlangıçtaki artılarından bir tanesi, Honda'nın motor projesini devralacak olması ve bu sayede Japon üreticinin mevcut malzemelerinden bazılarını önümüzdeki yıllarda da kullanabilecekler. Fakat uzun vadede, yani 2025'te yeni bir güç ünitesine geçmeleri gerekecek.

Horner, Red Bull'un hem şasi hem de motor tarafında kontrol sahibi olmasının, takımı bir sonraki evreye taşıdığının altını çizdi.

Horner, "Bu, son derece heyecan verici bir şey. Açıkçası motor gelişiminin dondurulması, aslında bir ara dönem olacağı için önemli bir garantiydi. Ancak yeni motor geldiğinde, ki muhtemelen 2025'te olacak, o zaman elbette yeni bir yapı inşa edeceğiz."

“Honda'dan bazı harika insanları ve yetenekleri devralacağız, ancak doğru insanları doğru rollere getirmeli ve bunu, takımın şasi tarafıyla tamamen entegre olacak kadar verimli şekilde yapmalıyız." dedi.