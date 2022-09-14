Red Bull, Monza'da kazanabilmek için nasıl genel yaklaşımın dışına çıktı?

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Ancak bütçe sınırı ve bu seneki kurallarla tamamen farklı bir aracın ortaya çıkmasının ardından takımlar, 2022 İtalya GP için planlarını yeniden çizdiler.

Sonuç olarak İtalya GP hafta sonunda takımların yarışa yaklaşımında farklılıklar olduğunu gördük. İşin ilginç yanı, yarışı kazanan pilotun pistteki en muhafazakar tasarıma sahip olmasıydı.

Red Bull, diğer birçok takım gibi, trendlere uyarak Monza'ya uygun kanat paketini getirdi. Buna rağmen takım, Bakü ve Spa yarışlarında kullandığı düşük downforce kanadını kullandı.

Red Bull Racing RB18 beam wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Aynı o yarışlarda olduğu gibi Red Bull, arka kanattaki kiriş kanat bölümünde de iki yerine tek parça kanat kullandı.

Red Bull, en azından sürtünmeyi azaltan bir seçeneği denedi. Sergio Perez, haber ana resminde göreceğiniz üzere antrenmanlarda üst planyanın orta kısmının kırpılmış halini test etti ancak sıralamalarda ve yarışta o tasarım kullanılmadı.

Takım, 2021'in son bölümünde yaşadığı DRS dalgalanma sorununu yaşadığı için çok geçmeden bu tasarımı kullanmaktan vazgeçti.

Sıralamalara girerken daha yüksek yere basma gücü üreten kanada geçildi. Bu ilk başında Monza gibi bir pistte dezavantaj olarak görüldü. Ancak günün sonunda ekstra yere basma gücü Red Bull için sorun olmadı çünkü RB18, sezon boyunca düzlükte hızlı olduğunu kanıtlamıştı ve bu araç, daha fazla kanat açısına sahip olsa da, daha fazla yere basma gücü ile çekiş alanlarında güçlü olmayı ve kaybettiği zamanı telafi etmeyi başardı.

Takım ayrıca, cezası bulunan Max Verstappen'in aracını sıralamalardan ziyade yarışa göre ayarladı.

Daha fazla yere basma gücüne sahip olmak Verstappen'in lastiklerini koruyup ilk bölümü uzatmasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda birisini geçmesi gerektiği zaman DRS'nin daha verimli çalışmasını sağladı. Bu durum sıralamalarda da ona yardımcı oldu.

Ferrari F1-75 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75 diffuser with flow-vis paint Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin kendi evindeki yarışa getirdiği çözümlerden birisi, tek seferlik sarı renk içeren renk düzeni değildi. Takım, Spa'da test ettiği düşük yere basma gücü üreten arka kanadı da aracına ekledi.

Test edilmeyen şey, o dönemde uygun olsa da, tek parçalı kiriş kanattı. Takım Monza'daki düzlüklerde yere basma gücünü azaltarak sürtünmeyi düşürmek için kiriş kanadı teke düşürdü.

Arka kanadın kendisi, Ferrari'nin 2022 boyunca kullandığı tasarımın gelişmiş versiyonuydu. Kaşık şeklindeki ana planyanın tasarımı, bu yarış için daha düz hale getirildi.

Tasarımcılar hem yere basma gücünü hem de sürüklenmeyi azaltmayı hedeflediği için, kanat elemanları daha az oranda kullanıldı.

Ferrari F1-75 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aracın daha iyi çalışması için arka kanat ve kiriş kanatta yapılan değişikliklere paralel olarak ön kanadın üst planyası da bir miktar kırpıldı.

Mercedes W13 rear wing, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

Bu sene düzlük hızı konusunda zorlanan Mercedes, buna rağmen Monza'da sürtünmeyi azaltmak için özel arka kanat tasarımı kullanmadı. Bunun yerine takım, W13'ün şu ana kadarki en düşük yere basma gücü üreten arka kanadında düzenlemeler yaptı.

Bu, yukarıdaki iç resimde göreceğiniz üzere kanadın yapısı sayesinde daha geleneksel oyukla değiştirilebilen tam kenar plakası kanat ucu tasarımının kullanımını içeriyordu.

Geçmişe bakarsak, bu tasarımın sıra dışı bir yaklaşım olduğu doğru ancak kurallarda yapılan değişikliklerin ve yuvarlanmış kenar plakası tasarımlarının kanadın verimliliğindeki etkisini dikkate alırsak çok sayıda yeni çözümün ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Bu tasarım felsefesi bu sezon Alpine tarafından da kullanılıyor ve bu çözüm, kanat ucunda üretilen girdabın şeklini değiştiriyor. Antrenmanlarda üst planyanın üst kenarında Gurney kanatçığı kullanılsa da, sıralamalarda ve yarışta sürtünmeyi daha da azaltmak için Gurney kanatçığı kaldırıldı ve bu bölüm kırpıldı.

Sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olması için tüm bunlara ek olarak tek parça kiriş kanat kullanıldı.

Mercedes W13 beam wing Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo C42 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo, Belçika'da kullandığı ve diğerlerinden farklı bir kenar kesiğine sahip düşük yere basma gücü kanadını kullanmaya devam etti. Ancak yere basma gücünü daha da düşürebilmek için takım, üst planyada sarı ile gördüğünüz bölümü daha fazla kırptı. Takım bu kırpma işlemini yaparken DRS mekanizmasını korumak için, kanadın orta kısmını kırpmadı.

AlphaTauri AT03 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola AlphaTauri AT03 rear wing, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri, Monza'ya özel bir düşük yere basma gücü paketi getirmedi. Bunun yerine Belçika'da kullandığı kanatta bazı değişiklikler yaptı.

Bu kapsamda üstte göreceğiniz üzere ana planyanın üst kısmı kırpılırken, kiriş kanadı bölgesinde (alt resim) tek parça kullanıldı.

AlphaTauri AT03 rear detail Photo by: Uncredited

Aston Martin AMR22 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin, Belçika GP hafta sonunda Monza'da kullanacağı arka kanada dair ilk işaretini vermişti.

Yeşil ekibin arka kanadı, şu ana kadar gördüğümüz en ekstrem tasarımdı. Bu kanat, önceki dönem kurallarında Monza'da kullanılan bazı kanatları andıran karmaşık bir tasarıma sahipti. Kanatın geliş açısındaki azalma, tasarımcının yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltma girişimlerinde büyük öneme sahiptir.

Takım, bazı rakiplerinin aksine, kiriş kanadı bölgesindeki iki parçalı tasarımdan vazgeçmedi.