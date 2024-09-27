Red Bull: "Monza, bizim için sezonun 'en dip noktasıydı'"

Red Bull'un performansındaki düşüş, RB20'nin en hızlı dördüncü araç olduğu Monza'da dibe vurdu.

Ancak takım patronu Horner'a göre takım, RB20'nin yol tutuşunda neyin yanlış gittiğinin temel nedenini ortaya çıkardı.

Singapur'da konuşan Horner, "Sorunları zaten görebiliyorduk ama bence Monza'nın gerçekten ortaya çıkardığı şey sorunun temel nedeninin belirlenmesiydi."

"Bu yüzden Monza'yı en dip nokta olarak kabul ediyorum ve artık bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz." demişti.

Singapur'da Verstappen, yarışı kazanan Norris ile arasında ciddi bir mesafe olmasına rağmen yarışı ikinci sırada tamamladı.

Horner, "Şimdi sıkı çalışmak ve Austin'de araca biraz performans kazandırmaya çalışmak için bir aylık süreye sahibiz."

"Birkaç hafta önce nerede olduğumuzu düşündüğünüzde, gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Araçla ilgili bazı sorunları anladık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bakü'de ve burada daha iyiydik. Milton Keynes'te gece geç saatlere kadar çalışacağız."

"McLaren şu anda en iyi araca sahip ve yakalanmaları gerekiyor. Bunu yapabilecek ekibe sahibiz." dedi.

Horner, Red Bull'un Austin güncellemesinin henüz onaylanmadığını, ancak ekibin bazı yeni parçaları araca dahil etmeye çalıştığını söyledi.

"Muhtemelen henüz kesinleşmedi, bu nedenle Austin'de aracın üzerinde neler olacağını etkileyecek pek çok bilgiye sahibiz."

"Son iki yarıştan pek çok faydalı bilgi edindik, ancak bunlar Austin ve Meksika'dan çok ama çok farklı yerler. Brezilya yine farklı bir yer, o yüzden ilginç olacak."

"Takımdaki herkes son derece motive olmuş durumda ve hâlâ her iki şampiyonluk için de mücadele ediyoruz."