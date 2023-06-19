Red Bull, Montreal'de sezonun en hızlı pit stopunu yaptı
Red Bull, Montreal'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.
Montreal'de yarış sırasındaki en hızlı pit stop, Red Bull Racing mekanikerleri tarafından 68. turda yapıldı. Avusturyalı ekip, Sergio Perez'in lastiklerini 2,23 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopunu yapmış oldu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 33 pit stop yaptı. En uzunu, George Russell'ın pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.23
|68
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|2.30
|12
|18
|3. Red Bull
|S. Perez
|2.31
|37
|-
|4. Aston Martin
|F. Alonso
|2.34
|12
|15
|5. McLaren
|O. Piastri
|2.41
|37
|12
|6. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2,46
|01
|10
|7. McLaren
|L. Norris
|2.47
|35
|8
|8. Aston Martin
|L. Stroll
|2.48
|11
|6
|9. Alpine
|E. Ocon
|2,58
|36
|4
|10. Aston Martin
|L. Stroll
|2,59
|27
|-
|11. Aston Martin
|F. Alonso
|2,67
|41
|-
|12. Mercedes
|L. Hamilton
|2,77
|40
|2
|13. Red Bull
|M. Verstappen
|2,79
|42
|-
|14. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.81
|12
|1
|15. Ferrari
|C. Sainz
|2,87
|38
|-
|16. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.91
|50
|-
|17. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.92
|36
|-
|18. Alpine
|E. Ocon
|2,96
|12
|-
|19. Alpine
|P. Gasly
|2.98
|33
|-
|20. Ferrari
|C. Leclerc
|2,99
|39
|-
|21. Haas
|K. Magnussen
|3.01
|53
|-
|22. Haas
|N. Hülkenberg
|3.12
|31
|-
|23. Haas
|K. Magnussen
|3.19
|35
|-
|24. Haas
|N. Hülkenberg
|3.23
|11
|-
|25. Mercedes
|L. Hamilton
|3.26
|12
|-
|26. McLaren
|O. Piastri
|3.30
|12
|-
|27. Williams
|A. Albon
|3,69
|12
|-
|28. AlphaTauri
|N. de Vries
|3,89
|11
|-
|29. McLaren
|L. Norris
|4.22
|12
|-
|30. Alfa Romeo
|G. Zhou
|6.34
|32
|-
|31. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|6.47
|34
|-
|32. Alpine
|P. Gasly
|6.60
|10
|-
|33. Mercedes
|G. Russell
|64.16
|12
|-
İlk sekiz yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 243 puanla ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 172 puanla ikinci, Alpine ise 111 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 . Red Bull
|243
|2. Ferrari
|172
|3. Alpine
|111
|4. McLaren
|75
|5. Mercedes
|60
|6. AlphaTauri
|56
|7. Aston Martin
|48
|8. Williams
|18
|9. Alfa Romeo
|17
|10. Haas
|8
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'da 2.07 saniyeye inerek zirveye çıkmış durumda.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|3. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|4. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
|5. Ferrari
|C. Sainz
|Miami
|2.21
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|7. Red Bull
|S. Perez
|Kanada
|2.23
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|Monako
|2.24
|9. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
|10. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.26
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