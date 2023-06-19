Red Bull, Montreal'de sezonun en hızlı pit stopunu yaptı

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

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Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?" Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"