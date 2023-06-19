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Red Bull, Montreal'de sezonun en hızlı pit stopunu yaptı

Red Bull, Montreal'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Montreal'de yarış sırasındaki en hızlı pit stop, Red Bull Racing mekanikerleri tarafından 68. turda yapıldı. Avusturyalı ekip, Sergio Perez'in lastiklerini 2,23 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopunu yapmış oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 33 pit stop yaptı. En uzunu, George Russell'ın pit stopuydu.

Montreal'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.23 68 25
2. Red Bull M. Verstappen 2.30 12 18
3. Red Bull S. Perez 2.31 37 -
4. Aston Martin F. Alonso 2.34 12 15
5. McLaren O. Piastri 2.41 37 12
6. AlphaTauri Y. Tsunoda 2,46 01 10
7. McLaren L. Norris 2.47 35 8
8. Aston Martin L. Stroll 2.48 11 6
9. Alpine E. Ocon 2,58 36 4
10. Aston Martin L. Stroll 2,59 27 -
11. Aston Martin F. Alonso 2,67 41 -
12. Mercedes L. Hamilton 2,77 40 2
13. Red Bull M. Verstappen 2,79 42 -
14. Alfa Romeo G. Zhou 2.81 12 1
15. Ferrari C. Sainz 2,87 38 -
16. AlphaTauri N. de Vries 2.91 50 -
17. Alfa Romeo V. Bottas 2.92 36 -
18. Alpine E. Ocon 2,96 12 -
19. Alpine P. Gasly 2.98 33 -
20. Ferrari C. Leclerc 2,99 39 -
21. Haas K. Magnussen 3.01 53 -
22. Haas N. Hülkenberg 3.12 31 -
23. Haas K. Magnussen 3.19 35 -
24. Haas N. Hülkenberg 3.23 11 -
25. Mercedes L. Hamilton 3.26 12 -
26. McLaren O. Piastri 3.30 12 -
27. Williams A. Albon 3,69 12 -
28. AlphaTauri N. de Vries 3,89 11 -
29. McLaren L. Norris 4.22 12 -
30. Alfa Romeo G. Zhou 6.34 32 -
31. AlphaTauri Y. Tsunoda 6.47 34 -
32. Alpine P. Gasly 6.60 10 -
33. Mercedes G. Russell 64.16 12 -

İlk sekiz yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 243 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 172 puanla ikinci, Alpine ise 111 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1 . Red Bull 243
2. Ferrari 172
3. Alpine 111
4. McLaren 75
5. Mercedes 60
6. AlphaTauri 56
7. Aston Martin 48
8. Williams 18
9. Alfa Romeo 17
10. Haas 8

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'da 2.07 saniyeye inerek zirveye çıkmış durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
2. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
3. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
4. Red Bull S. Perez Monako 2.15
5. Ferrari C. Sainz Miami 2.21
6. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
7. Red Bull S. Perez Kanada 2.23
8. Ferrari C. Leclerc Monako 2.24
9. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
10. Red Bull S. Perez İspanya 2.26

 

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