Horner: "Red Bull, Monako'da yenilmemeli"

2021 Formula 1 sezonundaki ilk dört yarıştan sonra, Mercedes ve Red Bull arasında 29 puanlık bir fark açıldı ve eğer Red Bull, Takımlar Şampiyonası'nı kazanma umutlarını devam ettirmek istiyorsa, bu farkın daha da açılmasına izin vermemeli.

F1 kariyerinde Monte Carlo caddelerindeki yarıştaki en iyi derecesi dördüncülük olan Max Verstappen'in orada mükemmel performansları olmasa da, Red Bull'un şansı Monako'da, Mercedes'e göre daha fazla görünüyor.

Takım patronu Horner, son sektörü yapı itibariyle Monako'ya benzeyen İspanya Grand Prix'sindeki yarıştan sonra, Verstappen ve Sergio Perez'in bu hafta sonu güçlü bir yarış geçirmeleri gerektiğini şu sözlerle açıkladı: ''Üçüncü sektör bazen Monako'da aracın nasıl performans gösterebileceği hakkında iyi bir gösterge oluyor. Monako'da rekabetçi olmalıyız.''

''Bahreyn'den sonra pole pozisyonu ile olan fark her yarışta 0.1 saniye civarındaydı."

''Dereceler inanılmaz şekilde yakın ve Monte Carlo'da Mercedes'i yenmeliyiz. Ancak bunun inanılmaz zor olacağını biliyoruz.''

Red Bull bu yıl büyük bir gelişim göstermiş olsa da, yarış galibiyetlerinde Mercedes'e karşı 3-1 mağlup durumdalar.

İki araç da sıralama hızlarında çok yakınlar ancak yedi kez dünya şampiyonu Alman takım, Pazar günlerini özellikle Bahreyn ve İspanya'da yaptıkları gibi akıllıca stratejiler sayesinde daha önde götürüyor.

Horner sözlerine şöyle devam etti: ''Bence Mercedes'in yarış hızı bizimkinden daha iyi ve bunu Bahreyn'den beri görüyoruz. Aynı zamanda lastik aşınma seviyeleri de bizimkilere göre çok daha iyi.''

''Portekiz ve İspanya'nın onların güçlü yönlerini çıkaracak pistler olduğunu biliyorduk ve bunu yaptılar. Ancak biz de onlara hiç olmadığımız kadar yakınız ve bence biraz daha tempo bulabilirsek, iki araç arasındaki mücadele devam edecek.''