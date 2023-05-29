Kayıt Ol
Önceki / Stroll: "Monako GP'yi hatırlamak istemiyorum" Sonraki / Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu
Formula 1 / Monako GP Haberler

Red Bull, Monako'da en hızlı pit stopa imza attı

Monako'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Red Bull imza attı.

Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Monaco'daki yarışın en hızlı pit stopu, yarışın 53. turunda Sergio Pérez'in lastiklerini 2,15 saniyede değiştiren Red Bull mekanikerleri tarafından yapıldı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 37 pit stop yaptı. En uzunu, Kevin Magnussen'in 56. turdaki pit stopuydu.

Monako'da ki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.15 53 25
2. Ferrari C. Leclerc 2.24 44 18
3. Red Bull M. Verstappen 2.43 55 15
4. Aston Martin F. Alonso 2.47 54 12
5. Alpine E. Ocon 2,56 54 10
6. Ferrari C. Sainz 2,56 55 8
7. Alpine P. Gasly 2,58 47 6
8. AlphaTauri N. de Vries 2.60 53 4
9. Ferrari C. Sainz 2,64 33  
10. Ferrari C. Leclerc 2,66 55  
11. Aston Martin L. Stroll 2,67 51 2
12. McLaren L. Norris 2,76 50 1
13. McLaren O. Piastri 2,78 54  
14. Williams A. Albon 2,79 18  
15. Williams L. Sargeant 2.90 20  
16. Aston Martin F. Alonso 3.01 55  
17. Mercedes L. Hamilton 3.01 31  
18. Haas N. Hülkenberg 3.16 59  
19. Red Bull S. Perez 3.21 01  
20. Alfa Romeo G. Zhou 3.42 52  
21. Red Bull S. Perez 3.44 70  
22. Alfa Romeo G. Zhou 3.59 01  
23. Williams L. Sargeant 3.72 52  
24. Mercedes L. Hamilton 4.23 54  
25. Alpine E. Ocon 4.27 32  
26. Williams A. Albon 5.30 52  
27. Red Bull S. Perez 5.66 57  
28. Williams L. Sargeant 6.07 23  
29. McLaren L. Norris 6.36 54  
30. Alpine P. Gasly 7.79 54  
31. Alfa Romeo V. Bottas 8.40 51  
32. Mercedes G. Russell 8.85 54  
33. Haas N. Hülkenberg 10.91 01  
34. Red Bull S. Perez 11.01 34  
35. AlphaTauri Y.Tsunoda 11.50 53  
36. Haas N. Hülkenberg 12.33 54  
37. Haas K. Magnussen 24.80 56  

İlk 6 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Ferrari, 162 puanla ilk sırada bulunuyor.

Red Bull 157 puanla ikinci, Alpine ise 92 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Ferrari 162
2. Red Bull 157
3. Alpine 92
4. Mercedes 56
5. AlphaTauri 38
6. Mclaren 37
7. Aston Martin 26
8. Williams 18
9. Alfa Romeo 14
10. Haas 4

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
2. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
3. Red Bull S. Perez Monako 2.15
4. Ferrari C. Sainz Miami 2.21
5. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
6. Ferrari C. Leclerc Monako 2.24
7. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
8. Red Bull S. Perez Miami 2.27
9. Red Bull S. Perez Azerbaycan 2.30
10. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.31
paylaşım
yorumlar

Stroll: "Monako GP'yi hatırlamak istemiyorum"

Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu
Daha fazlası
Ezel Tan
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Formula 1
Monako GP

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Formula 1
Monako GP

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Magnussen: "Yükselmek için her şeyi denedik"

Magnussen: "Yükselmek için her şeyi denedik"

Formula 1
Monako GP

Magnussen: "Yükselmek için her şeyi denedik" Magnussen: "Yükselmek için her şeyi denedik"

Son Haberler

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

F1 Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

F1 Formula 1
Monako GP

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Indy IndyCar
Indy 500

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

F1 Formula 1
Monako GP

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP
Franco Nugnes

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol