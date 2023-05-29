Red Bull, Monako'da en hızlı pit stopa imza attı
Monako'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Red Bull imza attı.
Monaco'daki yarışın en hızlı pit stopu, yarışın 53. turunda Sergio Pérez'in lastiklerini 2,15 saniyede değiştiren Red Bull mekanikerleri tarafından yapıldı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 37 pit stop yaptı. En uzunu, Kevin Magnussen'in 56. turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.15
|53
|25
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|2.24
|44
|18
|3. Red Bull
|M. Verstappen
|2.43
|55
|15
|4. Aston Martin
|F. Alonso
|2.47
|54
|12
|5. Alpine
|E. Ocon
|2,56
|54
|10
|6. Ferrari
|C. Sainz
|2,56
|55
|8
|7. Alpine
|P. Gasly
|2,58
|47
|6
|8. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.60
|53
|4
|9. Ferrari
|C. Sainz
|2,64
|33
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|2,66
|55
|11. Aston Martin
|L. Stroll
|2,67
|51
|2
|12. McLaren
|L. Norris
|2,76
|50
|1
|13. McLaren
|O. Piastri
|2,78
|54
|14. Williams
|A. Albon
|2,79
|18
|15. Williams
|L. Sargeant
|2.90
|20
|16. Aston Martin
|F. Alonso
|3.01
|55
|17. Mercedes
|L. Hamilton
|3.01
|31
|18. Haas
|N. Hülkenberg
|3.16
|59
|19. Red Bull
|S. Perez
|3.21
|01
|20. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.42
|52
|21. Red Bull
|S. Perez
|3.44
|70
|22. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.59
|01
|23. Williams
|L. Sargeant
|3.72
|52
|24. Mercedes
|L. Hamilton
|4.23
|54
|25. Alpine
|E. Ocon
|4.27
|32
|26. Williams
|A. Albon
|5.30
|52
|27. Red Bull
|S. Perez
|5.66
|57
|28. Williams
|L. Sargeant
|6.07
|23
|29. McLaren
|L. Norris
|6.36
|54
|30. Alpine
|P. Gasly
|7.79
|54
|31. Alfa Romeo
|V. Bottas
|8.40
|51
|32. Mercedes
|G. Russell
|8.85
|54
|33. Haas
|N. Hülkenberg
|10.91
|01
|34. Red Bull
|S. Perez
|11.01
|34
|35. AlphaTauri
|Y.Tsunoda
|11.50
|53
|36. Haas
|N. Hülkenberg
|12.33
|54
|37. Haas
|K. Magnussen
|24.80
|56
İlk 6 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Ferrari, 162 puanla ilk sırada bulunuyor.
Red Bull 157 puanla ikinci, Alpine ise 92 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Ferrari
|162
|2. Red Bull
|157
|3. Alpine
|92
|4. Mercedes
|56
|5. AlphaTauri
|38
|6. Mclaren
|37
|7. Aston Martin
|26
|8. Williams
|18
|9. Alfa Romeo
|14
|10. Haas
|4
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|2. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|3. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
|4. Ferrari
|C. Sainz
|Miami
|2.21
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|Monako
|2.24
|7. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
|8. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.27
|9. Red Bull
|S. Perez
|Azerbaycan
|2.30
|10. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.31
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