Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Monte Carlo pistinin dar ve virajlı yapısı, her ne kadar mümkün olan en yüksek yere basma kuvveti sağlayan özellikleri getirmek için en uygun yerlerden biri olsa da, maliyet sınırlaması nedeniyle tüm takımlar bu seviyede parçalar üretmeyi tercih etmiyor.

Diğer takımların çoğu, orta ve yüksek yere basma kuvveti gerektiren pistlerin bir kısmına da uygun olan, aşırı uç olmayan bir çözümü tercih ediyor. Bu yaklaşım, maliyet açısından çok daha verimli oluyor.

Red Bull ise, McLaren ve Ferrari ile arasındaki farkın şu an yok denecek kadar az olduğunun farkında. Bu nedenle, Monaco'nun tam olarak ihtiyaç duyduğu yere basma kuvvetine sahip bir kanada yatırım yapmaya karar verdi.

Fotoğrafta görüldüğü üzere, yeni kanadın ana kanat ve üst flapı, izin verilen kutu bölgesinin çok daha fazlasını kaplamakta olup, ana kanat ve uç plakasının birleşiminde dar bir yarıçap kullanılmıştır. Ayrıca kanat ucu, üst kanatçıklara uyumlu çalışacak şekilde ayarlanmış ve arka kenara bastırma kuvvetini arttıran bir parça eklenmiş.

Red Bull, üretilen bastırma kuvvetini dengelemek ve bu yeni özelliğin ortaya çıkardığı sürtünmeyi göz önünde bulundurmak için orta bölüme V şeklinde bir çentik eklerken, diğer kanatlarının yarı ayrık uç bölümü düzenini de korudu.

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Aracın arka kısmı şimdilik gizli kalmış olsa da, şüphesiz bunu tamamlayacak yeni bir kiriş kanat düzenlemesi olacak.

Dünya şampiyonası lideri Max Verstappen son yarışlarda kendisini rakiplerinin artan baskısı altında buldu ve geçen hafta sonu Imola'daki pole pozisyonu avantajı saniyenin onda birinden azdı.

Yarışta, takımların ikinci stint için değiştirdiği sert lastiklerde sıcaklığı korumakta zorlandı ve bu da onu yarış son bölümlerinde Lando Norris ile mücadeleye zorladı.

Monaco GP'nin dar sınırlarından dolayı sıralama turları büyük önem arz ediyor. Bu yüzden Red Bull, pole pozisyonunu elde etmek için hiçbir performans artırıcı unsurdan geri kalmaması gerektiğinin farkında.