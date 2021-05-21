Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi

Takım, Monako GP öncesinde perşembe günkü antrenmanlarda kullandığı tırtıklı difüzör konseptiyle dikkatleri üzerine çekti.

Birinci antrenman seansında Max Verstappen'in aracında yer alan difüzörün iki katmanının dış kısmına tırtıklı Gurney kanatçıkları eklendi.

Sergio Perez ise standart difüzörle sürüşe devam etti ve Red Bull bu sayede eş zamanlı test yaparak farkı görmeye çalıştı.

Takım, bu parça ile bu bölümde oluşan hava akımının beklendiği gibi şekillenip şekillenmediğini anlamak için flo-viz boyası kullandı.

Monako, yere basma gücü seviyesi ve performansa etkisi açısından diğer pistlerden farklı bir konumda. Araçlarda aynı sonuca ulaşabilmek için hava akımının biraz daha farklı çalışması gerekiyor.

Tırtıklı yüzeyler, daha önceden yaptığımız birçok içerikte gördüğünüz üzere F1'de yeni çözümler değil. Özellikle 2000'li yılların ortalarından bu yana birçok araçta tırtıklı tasarımlar görüyoruz.

Red Bull Racing RB16B diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Peki tırtıklar neden kullanılıyor?

Jake Boxall-Legge

Tırtıklı kenarların kanadın performansına etkisi konusunu araştıran birçok bilimsel araştırma mevcut. Bu kapsamda F1'de şu ana kadar birçok tırtıklı Gurney kanatçık örneği gördük.

Çalışmaların genel sonucu, tırtıklı yüzeylerin, kanat yapısının performansını iyileştirdiği yönünde. Yani bu tasarımın, difüzör bölgesinde üretilen yere basma gücünü iyileştirmesi bekleniyor.

Difüzör katmanlarının etrafında yer alan parçalar ile difüzörün arkasında yer alan düşük basınç alanı arttırılıyor ve daha fazla emme sağlanıyor. Böylece difüzörün altındaki performans iyileştirilmiş oluyor.

Ancak bu tırtıklar aynı zamanda, uçlarında oluşacak küçük girdaplar nedeniyle daha fazla sürüklenmeye neden oluyor.

Aerodinamistler, düzlüklerde difüzörün çalışmasını durdurarak sürüklenmeyi azaltmak ve virajlara gelindiğinde ise yeniden çalışmasını sağlayarak gerekli yere basma gücünü yeniden üretmenin yollarını arıyorlar. Bu tırtıklarla bunu başarmak daha zor olabilir çünkü onlarla difüzör etrafında daha fazla bağlanma ortaya çıkabilir.

Bu yüzden böyle bir tasarım Monako gibi düzlüğün neredeyse hiç olmadığı, dolayısıyla difüzörün etkisini azaltmanın pek gerekmediği bir yerde mükemmel bir çözüm olabilir.

Pistin düşük hızlı yapısı nedeniyle aracın her bir yerinde daha fazla yere basma gücü bulmak gerekli oluyor. Bu sayede takımlar sürüklenmeyi çok fazla dikkate almadan daha fazla yere basma gücü üretecek tasarımlar bulma konusunda daha özgür oluyorlar.