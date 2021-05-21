Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi Sonraki / Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak
Formula 1 / Monako GP Haberler

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull'un 2021 aracında büyük ölçüde arka kanada odaklanılsa da, takım farklı bölümlerde aracı geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi

Takım, Monako GP öncesinde perşembe günkü antrenmanlarda kullandığı tırtıklı difüzör konseptiyle dikkatleri üzerine çekti.

Birinci antrenman seansında Max Verstappen'in aracında yer alan difüzörün iki katmanının dış kısmına tırtıklı Gurney kanatçıkları eklendi.

Sergio Perez ise standart difüzörle sürüşe devam etti ve Red Bull bu sayede eş zamanlı test yaparak farkı görmeye çalıştı.

Takım, bu parça ile bu bölümde oluşan hava akımının beklendiği gibi şekillenip şekillenmediğini anlamak için flo-viz boyası kullandı.

Monako, yere basma gücü seviyesi ve performansa etkisi açısından diğer pistlerden farklı bir konumda. Araçlarda aynı sonuca ulaşabilmek için hava akımının biraz daha farklı çalışması gerekiyor.

Tırtıklı yüzeyler, daha önceden yaptığımız birçok içerikte gördüğünüz üzere F1'de yeni çözümler değil. Özellikle 2000'li yılların ortalarından bu yana birçok araçta tırtıklı tasarımlar görüyoruz.

Red Bull Racing RB16B diffuser comparison

Red Bull Racing RB16B diffuser comparison

Photo by: Giorgio Piola

Peki tırtıklar neden kullanılıyor?

Jake Boxall-Legge

Tırtıklı kenarların kanadın performansına etkisi konusunu araştıran birçok bilimsel araştırma mevcut. Bu kapsamda F1'de şu ana kadar birçok tırtıklı Gurney kanatçık örneği gördük.

Çalışmaların genel sonucu, tırtıklı yüzeylerin, kanat yapısının performansını iyileştirdiği yönünde. Yani bu tasarımın, difüzör bölgesinde üretilen yere basma gücünü iyileştirmesi bekleniyor.

Difüzör katmanlarının etrafında yer alan parçalar ile difüzörün arkasında yer alan düşük basınç alanı arttırılıyor ve daha fazla emme sağlanıyor. Böylece difüzörün altındaki performans iyileştirilmiş oluyor.

Ancak bu tırtıklar aynı zamanda, uçlarında oluşacak küçük girdaplar nedeniyle daha fazla sürüklenmeye neden oluyor.

Aerodinamistler, düzlüklerde difüzörün çalışmasını durdurarak sürüklenmeyi azaltmak ve virajlara gelindiğinde ise yeniden çalışmasını sağlayarak gerekli yere basma gücünü yeniden üretmenin yollarını arıyorlar. Bu tırtıklarla bunu başarmak daha zor olabilir çünkü onlarla difüzör etrafında daha fazla bağlanma ortaya çıkabilir.

Bu yüzden böyle bir tasarım Monako gibi düzlüğün neredeyse hiç olmadığı, dolayısıyla difüzörün etkisini azaltmanın pek gerekmediği bir yerde mükemmel bir çözüm olabilir.

Pistin düşük hızlı yapısı nedeniyle aracın her bir yerinde daha fazla yere basma gücü bulmak gerekli oluyor. Bu sayede takımlar sürüklenmeyi çok fazla dikkate almadan daha fazla yere basma gücü üretecek tasarımlar bulma konusunda daha özgür oluyorlar.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Önceki haber

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Sonraki haber

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Takımlar Red Bull Racing
Editör Matt Somerfield

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

2s
2
Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

3s
3
Formula 1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" iddialarına cevap verdi

3s
4
Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

21s
5
Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

4s
Son Haberler
Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak
F1

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak

40dk
Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi
F1

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi

1s
Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
F1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

2s
Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
F1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

3s
TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" iddialarına cevap verdi
F1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" iddialarına cevap verdi

3s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
McLaren neden 2021'in Z taban trendine katıldı?
Formula 1

McLaren neden 2021'in Z taban trendine katıldı?

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?
Formula 1

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı
Formula 1

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak Monako GP
Formula 1

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak

Horner ve Wolff, Cowell iddialarını yalanladılar Monako GP
Formula 1

Horner ve Wolff, Cowell iddialarını yalanladılar

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" iddialarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" iddialarına cevap verdi

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?
Formula 1 Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Son Haberler

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Monako GP'de difüzöre tırtıklı bölüm ekledi

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.