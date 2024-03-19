Red Bull, Mobil 1 için özel bir renk düzeniyle yarışacak

Pek çok seride aktif şekilde varlık gösteren Mobil 1 yağ markası, F1, NASCAR ve spor otomobil yarışlarındaki varlığıyla dikkat çekiyor.

Mobil 1, 2017'ye kadar McLaren ile ortaklık kurmuştu fakat sonrasında Red Bull ile anlaşma sağladılar.

Bu büyük yıldönümünü kutlamak için harekete geçen yağ markası, aktif olarak yer aldığı seriler için özel renk düzeni hazırlıyor.

Bu kapsamda Red Bull'un dışında NASCAR'da Mobil 1 ile ortaklık kuran Stewart-Haas ve 23XI Racing'in yanı sıra Formula E takımlarından Porsche'nin de kullanacağı "40 ikonik renk düzeni" geliştirildi.

Red Bull geçen yıl Amerika'daki üç yarışa, taraftarlar tarafından tasarlanan benzersiz tasarımlarla katılmıştı.

Bu yılki yarışlardan hangilerinde Mobil 1 renk düzeninin kullanılacağı ya da bu renk düzeninin nasıl olacağı açıklanmadı.