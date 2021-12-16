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Formula 1 Haberler

Red Bull, Milton Keynes'te Verstappen'in şampiyonluğunu kutladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull Racing, 2021 Dünya Şampiyonu Max Verstappen'i Milton Keynes fabrikasında büyük bir coşkuyla karşıladı.

Max Verstappen, geçen pazar günü gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sini kazandı ve kariyerinin ilke Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti. Hollandalı pilot, bu zaferin ardından Salı akşamına kadar Abu Dhabi'de kaldı ve salı günü Pirelli testini tamamlamasının ardından Avrupa'ya döndü.

Hollandalı pilot, çarşamba günü Avusturyalı takımın fabrikasının bulunduğu Milton Keynes'e gitti. Burada Red Bull çalışanlarını büyük bir coşku ve turuncu meşalelerle kendisini karşıladı. Karşılamaya gelenler arasında takım patronu Christian Horner ve takımın tasarımcısı Adrian Newey de vardı.

Verstappen'in fabrikaya, Red Bull'un motor tedarikçisi Honda'nın turuncu NSX aracıyla geldi.

Hollandalı pilot bugün 2021 FIA Ödül Töreni için Paris'e gidecek ve burada şampiyonluk kupasını alacak.

Fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

 

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