Red Bull, Milton Keynes'te Verstappen'in şampiyonluğunu kutladı

Max Verstappen, geçen pazar günü gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sini kazandı ve kariyerinin ilke Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti. Hollandalı pilot, bu zaferin ardından Salı akşamına kadar Abu Dhabi'de kaldı ve salı günü Pirelli testini tamamlamasının ardından Avrupa'ya döndü.

Hollandalı pilot, çarşamba günü Avusturyalı takımın fabrikasının bulunduğu Milton Keynes'e gitti. Burada Red Bull çalışanlarını büyük bir coşku ve turuncu meşalelerle kendisini karşıladı. Karşılamaya gelenler arasında takım patronu Christian Horner ve takımın tasarımcısı Adrian Newey de vardı.

Verstappen'in fabrikaya, Red Bull'un motor tedarikçisi Honda'nın turuncu NSX aracıyla geldi.

Hollandalı pilot bugün 2021 FIA Ödül Töreni için Paris'e gidecek ve burada şampiyonluk kupasını alacak.

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