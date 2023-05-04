Red Bull, Miami GP renk düzenini tanıttı!
Red Bull Racing, Miami GP hafta sonunda yarışacağı renk düzenini resmen tanıttı.
Red Bull Racing, bu yılın başında Amerika'da lansman yapmış ve bu lansman etkinliğinde, bu yıl Amerika'daki yarışlarda özel renk düzeni kullanılacağı belirtilmişti.
Bu kapsamda Red Bull The Paddock üyelerine üç Amerikan yarışı için benzersiz renk düzeni tasarlama fırsatı verildi.
Bugün bir açıklama yayınlayan Avusturyalı ekip, Miami'de kullanılmak üzere taraftarların yardımıyla geliştirilen özel renk düzenini tanıttı.
Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Miami'de araç temel renk düzenini korumaya devam edecek fakat buna mavi/mor çizgiler eklenmiş durumda.
Bu çalışma Arjantinli grafik tasarım öğrencisi Martina Andriana tarafından yapıldı.
Martina, “Projeye başlarken, havanın aracından etrafında aşağıdan ve yukarıdan nasıl aktığını, nasıl hareket ettiğini düşündüm."
"Bu benim için bir ilham kaynağı oldu. Ayrıca Miami'yi ve bu Grand Prix'in atmosferini göstermek istedim." dedi.
Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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