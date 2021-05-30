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Formula 1 / Monako GP Haberler

Red Bull, Mercedes'ten altı isimle daha anlaşmış olabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Auto Motor und Sport'un haberine göre Red Bull Powertrains fabrikasında toplamda 300 ila 350 kişi istihdam edilecek ve bunlardan 50'si Mercedes'ten gelecek.

Red Bull, Mercedes'ten altı isimle daha anlaşmış olabilir

Honda'nın spordan çekilme kararı alması sonrası Japon üreticinin F1 projesini devralan Red Bull, önümüzdeki üç sezon boyunca bu motorla mücadele edecek. 2025'ten itibarense kendi motorunu üretmeyi planlıyorlar ki bu artık sadece bir rüya değil, gerçek bir plan gibi de duruyor.

Avusturyalı ekip şu anda Milton Keynes'te yeni bir motor fabrikası inşa ediyor ve motor için gerekli altyapıyı hazırlıyor. Christian Horner, şimdiden test için gereken sistemleri sipariş etmeye başladıklarını ve bu kapsamda yedi test tezgahı sipariş ettiklerini açıkladı. Ayrıca şu anda ekipman alımları sürüyor ve Honda'nın F1 fabrikasından gelen ekipman ve araçlar da var.

Bunlara ek olarak Diğer tarafta personel alımı da devam ediyor. Honda projesinde çalışan pek çok kişi, Red Bull Powertrains projesine aktarılıyor ve aynı zamanda rakip üreticilerden çeşitli isimler de bu projeye dahil oluyor.

Red Bull, Mercedes'in projesinde çalışan altı üst düzey isimle anlaştığını zaten açıklamıştı ve Auto Motor und Sport'a göre Red Bull, Mercedes'ten altı kişiyle daha anlaşmaya vardı. AMuS'a göre göre bu bilgi hem Mercedes hem de Red Bull tarafından doğrulandı.

Sürecin sonunda yaklaşık 50 kişi Mercedes'ten Red Bull'a geçerken, fabrikada toplam 300 ila 350 personel olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan AMuS'a göre tüm motor üreticileri, maliyetlerde ciddi bir düşü yaşanması adına motor üreticilerine de bütçe sınırı getirilmesini istiyor.

Helmut Marko bu konu hakkında "100 milyon doların altında olmalı." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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