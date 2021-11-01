Red Bull, Mercedes'in sistemini kopyalamayacak

Mercedes, düzlüklerde aracın alçalmasını sağlayan ve böylelikle de sürüklenmenin en aza indiği bir sistem kullanıyor. Bu sistem sayesinde Mercedes, daha yüksek süratlere ulaşabiliyor ve avantaj kazanmış oluyor.

Bu sistem griddeki takımlardan bazıları tarafından da kullanılıyor. Kimileri bunun yasal olmadığını düşünse de, Red Bull sistemin yasal olduğunu kabul etmiş durumda ve bu yüzden herhangi bir itirazda bulunmayacaklar.

Görünüşe bakılırsa bu sistem geçen yıl da Mercedes aracının bir parçasıydı ancak bu yıl daha da ileriye götürüldü.

Auto Motor und Sport'a konuşan Christian Horner, "Şu anda bununla, eskisine kıyasla daha da fazlasını yapıyorlar."

"Türkiye'de 8. virajdan 12. viraja kadar 0.7 saniye daha hızlılardı. Fakat 8. virajda zayıflardı. Sanırım düzlük hızı onlar için daha önemli." dedi.

Aslında bu, takımın Austin'deki hız kaybının sebebini açıklıyor gibi görünüyor.

Helmut Marko, "Orada hızlı virajlardan dolayı aracı alçaltırken dikkatli olmaları gerekiyordu. Düzlüklerde bize kıyasla sadece 0.1 saniye alabildiler." dedi.

Bunun kalan beş yarış için kritik bir öneme sahip olacağı düşünülüyor. Ancak yüksek taban eğimi kullanan Red Bull, konsepti gereği bu sistemi kopyalayamayacak.

Horner, "Bu sistem bizim konseptimizde işe yaramıyor."

"Aracımızın konsepti, sadece ön kanat asfalta mümkün olduğunca yakınsa çalışmaya başlıyor. Adrian Newey'nin araçlarında durum her zaman böyleydi." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images