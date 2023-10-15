Red Bull, Mercedes’in sıfır sidepod tasarımından çekinmiş

W13 aracının ismi muhtemelen Mercedes’in, Brackley’deki merkezinin koridorlarında lanetli bir isim. Aracın tanıtıldığı dönemde Mercedes dominasyonun bir yıl daha devam edip etmeyeceği merak edilen bir konuydu. Son sekiz sezondaki Mercedes dominasyonu düşünüldüğünde pek çok kişi sıfır sidepod tasarımının başarılı olacağını düşündü. Ancak hepimizin de bildiği gibi W13 başarılı olamadı.

Mercedes’in cesur tasarımı Red Bull’un ilgisini çekmişti. Mercedes sezon öncesi testlerinde bu cesur tasarımını ilk kez tanıttığında Mercedes’in tüm rakipleri dominasyonun devam edip etmeyeceğini düşünüyordu.

Red Bull’da güç ünitesi teknisyenliği yapan ve pit ekibinde yer alan Nicholas, W13’ü ilk gördüğünde kaygılandığını itiraf etti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sky Sports F1 podcast programına verdiği demeçte Nicholas şu demeçlere yer verdi: ”Mercedes’in aracını ilk gördüğümde ‘yine başardılar, kimsenin bulamadığı bir şey buldular’ diye düşündüğümü hatırlıyorum.’’

“Sonrasında tasarımcılarımız ve mühendislerimizle konuştum ve onların verdiği tepki ‘hayır, biz kendi tasarımımızdan mutluyuz’ şeklindeydi. Açıkçası yüreğime biraz da olsa su serpildi.”

Şüphesiz Nicholas’ın rahatlamaya sonuna kadar hakkı vardı. Red Bull aracı RB18 sezonun başında en hızlı araç olmasa da kısa sürede Ferrari’yi mağlup ederek takımlar ve pilotlar şampiyonasını kazandı.

Mercedes, araçlarındaki dalgalanma problemini çözmekle uğraşırken rakiplerinin gerisinde kaldı. 2022 başında Mercedes ve Red Bull’un araç tasarımı konusunda tamamen zıt yönleri tercih edişi üzerine konuşan Nicholas sözlerine şöyle devam etti:

”Açıkçası tur zamanları ve yarış sonuçlarını görmeden tam olarak emin olamadım. 2023 sezonunun başında birçok takımın bizim izlediğimiz tasarım yönünü tercih etmesi içimi daha da rahatlattı.”

“Diğer takımların bizim tasarıma benzeyen araç tasarımları tercih etmesi kendimize olan güveni daha da arttırdı. Araç geliştirme yönünün doğru olduğunda herkes hemfikirdi.”

“Testler sırasında diğer takımlara baksanız bile hiçbir değerlendirme yapamıyorsunuz çünkü tüm takımların hız sakladığını biliyorsunuz. Elbette bir takım test döneminde dayanıklılık sorunları yaşarsa dikkatinizi çeker ancak bu aracın hızıyla alakasız bir mesele. Aracı düzgün bir şekilde çalıştıramıyorsanız hızlı olmasının bir anlamı kalmaz.”

“Yine de hız açısından değerlendirdiğimizde, test döneminde rakiplerin yaptıklarına bakıp endişelenmenin bir anlamı yok. İlk yarış hafta sonuna girene dek yani herkes kozlarını oynayana dek beklemeniz gerekiyor.’’