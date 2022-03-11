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Red Bull: "Mercedes'in sidepodları ekstrem ancak kurallara uygun"

Red Bull takımından gelen son açıklamalar, Mercedes'in Bahreyn testlerine getirdiği yeni sidepod yapısının biraz aşırı olsa da kurallara uygun göründüğü yönünde oldu.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull: "Mercedes'in sidepodları ekstrem ancak kurallara uygun"
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Mercedes'in oldukça dar bir sidepod tasarımını Bahreyn testlere getirmesinin ardından Auto Motor und Sport'ta Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner'ın "Mercedes sidepodunun yasallığından emin olmadığı" yönünde sözlerine yer verilmişti.

O haberin ardından Red Bull, Horner'ın herhangi bir medya ile görüşmediği açıklaması yapıldı ancak daha sonra yapılan düzeltmede, Horner'ın resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Bahreyn'de ilk kez gazetecilerin karşısına çıkan Horner, takım olarak yaptıkları analizde Mercedes'in tasarımının kurallara uygun olduğunu gördüklerini söyledi.

Horner, "Mercedes ekstrem bir çözümle geldi. Bu farklı bir yorumlama."

"Ancak bir sonraki soruyu, yani yasal olup olmadığını cevaplamak gerekirse, evet kesinlikle kurallardaki tüm maddelere uygun görünüyor." dedi.

Auto Motor und Sport'taki saygın gazeteci Michael Schmidt'in haberinde neler olduğunun sorulması üzerine Horner, "Kesinlikle yapılmayan yorumların alıntılandığını biliyorsunuz."

"Aracın açık bir şekilde yenilikçi olduğunu düşünüyorum. İlginç bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Mercedes aracı kurallara uygun görünüyor. Farklı bir yorumlama, farklı bir çözüm." şeklinde cevap verdi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Motorsport Images

Ferrari gibi bazı takımlar, Mercedes'in sidepod tasarımında ayna bölgesi gibi bazı kısımların kuralları zorladığını düşünse de, Horner bu tasarımın kuralların ruhuna aykırı olabileceği düşüncesini kabul etmedi.

Horner, "Kuralların ruhunu tanımlayan hiçbir şey yok. Ya kurallara uyuyordur, ya da uymuyordur."

"Bu konuda biz değerlendiremeyiz. FIA tüm çizimlere sahip. Böyle bir tasarım tabii ki öncesinde onlara gösterilmiştir."

"Bu ilginç bir konsept. Radikal bir konsept. Peki hızlı mı? Bunu zaman gösterecek ancak kurallara uygunluk açısından, bunun FIA'nın konusu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, sidepod tasarımlarının kurallara uygun olduğu konusunda bir şüphelerinin olmadığını söylemişti.

Wolff, "Bu konudaki süreç çok açık. Takım olarak belli bir gelişim yönünde ilerliyorsanız, FIA bu süreci kontrol ederken CAD verilerini onlara verirsiniz ve onları bu sürecin bir parçası haline getirirsiniz." demişti.

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