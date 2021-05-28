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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto tehdidinde bulundu!

Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in kendilerini Bakü'de protesto etmesi halinde kendilerinin de onları protesto edeceğini duyurdu.

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto tehdidinde bulundu!

Son haftalar esnek kanat tartışmalarına sahne oluyor. Mercedes'in Red Bull'un arka kanadının esnekliğine dikkat çekmesinin ardından FIA, bazı takımların statik testleri geçen ancak araç hareket halindeyken esneyen kanatlara sahip olabileceğini bu yüzden Fransa GP'den itibaren yeni ve daha sert testler uygulayacağını açıkladı.

Ancak Fransa GP'den önce iki yarış olması nedeniyle bazı takımlar bu durum karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

Azerbaycan'daki uzun ana düzlükte esnek arka kanatların büyük avantaj sağlaması bekleniyor. Bu yüzden kanadı esnemeyen takımların, diğerlerini orada protesto etmesi ihtimali var. Mercedes, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull'u Azerbaycan'da protesto edebileceği konusunda uyarmıştı.

Marko, bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınmadı ve Mercedes'in kendilerini protesto etmesi halinde onları esneyen ön kanatları nedeniyle protesto edeceklerini açıkladı.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Formel1.de'ye konuşan Marko, araçlarının FIA'nın testlerinden geçmesi nedeniyle bu durumun sinir bozucu olduğunu söyledi.

Marko, "Aracımız, diğer birçok araç gibi FIA tarafından kabul edildi ve aracımızın kurallara uyduğu doğrulandı."

"Bana göre prosedürü FIA belirler. Wolff Bakü'de protesto etme konusunda serbest. Ancak o da kendi ön kanatlarına bakmalı. Servus TV'de ve Sky'da onların ön kanadının yere ne kadar yaklaştığını gösteren kayıtlar var." dedi.

Mercedes ön kanat kıyaslaması

Mercedes ön kanat kıyaslaması

Fotoğraf: F1TV

Formula 1 yönetiminden Ross Brawn da esnek kanatların Azerbaycan'da bir sorun olmasını beklemiyor.

Brawn, "FIA bu konuda net bir çizgi çizdi. Bu açıdan hakemlerin FIA'nın kararına karşı bir karar alması halinde şaşırırım." dedi ve testleri sertleştirmenin bu sorunun tek çözümü olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Dürüst olmak gerekirse bu sorunun çözümünde başka bir yol olduğunu düşünmüyorum." 

Helmut Marko'nun Formel1.de ile yaptığı röportajın tamamı, Cumartesi günü 16:00'da Formel1.de Youtube kanalında yayınlanacak. Videonun tamamı yayınlandığında biz de öne çıkan bölümlerini sizlerle paylaşacağız.

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Abdullah Çelik

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