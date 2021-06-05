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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto etmeye hazır

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in arka kanatlarını protesto etmeleri halinde cevap vermeye hazır olduklarını söyledi.

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto etmeye hazır

Mercedes, cuma ve cumartesi günkü derecelere bakarak Red Bull ya da diğer takımların kullandığı arka kanatları protesto etmeyi düşünüyor.

Aynı şekilde McLaren'ın da bu protesto sürecine dahil olabileceği yorumları var. Çünkü Ferrari de esnek arka kanat kullanıyor ve eğer bu hafta sonu iyi bir sonuç alırlarsa ki hızları çok iyi görünüyor, şampiyonada McLaren'ı geçmiş olacaklar.

Ancak Red Bull, Mercedes'in protesto ihtimaline karşı hazırlanmış durumda. Takım, Mercedes'in ön kanadının aşırı esnediğini düşünüyor ve bu yüzden ön kanatla alakalı bir protesto hazırladı.

Eğer Mercedes protesto ederse, Red Bull da aynı şekilde Mercedes'i protesto edecek.

Helmut Marko, Mercedes'in protesto ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu: "Neyi protesto edebilirler ki? Onların ön kanadını gördünüz mü?"

"İncelemelerden geçtik ve FIA sonrasında bu incelemelerin kurallarını değiştirdi. Şimdi bu kurallar Paul Ricard'dan itibaren geçerli olacak."

"Kuralları bizim açımızdan FIA koyuyor. Bir takımın kurallar koymaya çalışmasını anlayamıyorum."

Mercedes'in ön kanadı için halihazırda bir protesto olup olmadığı sorusuna Marko, "Elbette. Sadece yarım saatlik bir zamanımız olacak, bu yüzden hazırlıklı olmanmız gerekiyor." cevabını verdi.

Marko, Fransa GP için yeni bir arka arka kanat hazırladıklarını da doğruladı.

"Fransa için yeniden yeniden düzenleniyor ve her şey yolunda. Ayrıca burada sahip olduğumuz arka kanat Barselona'da kullandığımızdan tamamen farklı bir kanat. Her zaman çeşitli pistler için değişiklik yapıyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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