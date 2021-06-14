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Formula 1 Haberler

Red Bull, Mercedes'in mücadeleye "güçlü şekilde dönmesini" bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull ve motor partneri Honda, Mercedes adına zorlu geçen son iki yarışın ardından Alman üreticinin daha güçlü şekilde döneceğini düşünüyorlar.

Red Bull, Mercedes'in mücadeleye "güçlü şekilde dönmesini" bekliyor

Monako ve Bakü, Mercedes adına oldukça zor geçen iki hafta sonuydu ve Red Bull bu sayede hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında zirveyi almayı başardı.

Ancak Red Bull son dönemde en hızlı takım olsa bile Mercedes'in güçlü yönlerinin ve son iki yarışın Mercedes'in lehine olmayan cadde pistlerinde yapıldığının farkında. Bu yüzden daha geleneksel pistlere dönüldüğünde Alman üreticinin oldukça güçlü şekilde geri dönmesini bekliyor.

Honda F1'in teknik direktörü Toyoharu Tanabe, ilk yarışlarda elde ettiklere başarılara ve şampiyona liderliğine yükselmelerine rağmen çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Tanabe, "Mercedes sessiz kalacak bir takım değil. Tabii ki geri döneceklerini düşünüyorum. Bakü'de elde ettiğimiz sonuçlar iyiydi ancak bu, önümüzdeki yarışlarda iyi olacağımız anlamına gelmez." dedi.

Aslında Bakü yarışı, Max Verstappen için pek de iyi bitmedi çünkü lider giderken lastik patlattı ve şu anda şampiyonada dört puan farkla lider olsa da, yarışı kazansaydı bu fark 15'e kadar çıkabilirdi.

Hollandalı pilot, Mercedes'in özellikle Paul Ricard'ın yanı sıra çifte yarışın yapılacağı Red Bull Ring'de iyi olacağını düşünüyor.

Ziggo Sport'a verdiği demeçte Verstappen, "Mercedes'in normal pistlere gittiğimiz zaman, cadde pistlerine kıyasla daha güçlü olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Bakü'den biraz daha avantajla ayrılmayı isterdim."

"Normal pistlerde güçlü olacaklarını biliyoruz fakat göreceğiz. Olumlu hafta sonları geçirdik çünkü aracımız yarışta gerçekten güçlü görünüyordu."

"Yarışta herhangi birinin bizim için bir tehdit oluşturma şansı olduğunu sanmıyorum ki bu olumlu bir işaret." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da normal yarış pistlerine döndüklerinde Mercedes'le aralarındaki savaşın hangi yönde geleceğine merak ediyor.

"Şimdi daha klasik pistlere geri dönmeye başlıyoruz ve bunu görmek ilginç olacak."

Bununla beraber Verstappen'in özellikle mutlu olduğu konulardan bir tanesi, Red Bull'un sezon boyunca gelişmesi ve Bakü'de duble yapacak potansiyele gelmesi gibi görünüyor.

Honda'nın kaydettiği ilerlemeden de bahseden Hollandalı pilot, çok olumlu işaretler gördüğünü söylüyor.

"Bence Honda bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı. Performans olarak çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bazen kanat seviyeleri ya da benzeri şeyler nedeniyle bir şey söylemek zor olabilir ama genel olarak daha yakın olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu, sadece motor gücü ile ilgili olan bir şey değil, aynı zamanda motorla beraber iyi olması gereken birçok farklı faktörle ilgili. Fakat evet, giderek daha iyi oluyoruz ki bunu görmek kesinlikle harika."

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