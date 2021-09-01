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Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

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Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in son birkaç yarışta kazandığı performansın kaynağını buldular ve AMuS'a göre, Red Bull, Mercedes'i protesto edebilir.

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

Ağustos ayının başında, Red Bull'un, Mercedes'in hava emme odasının legal olmadığını düşündüğünü öne süren iddialar ortaya atılmıştı. Dr. Helmut Marko ise yaz arasının öncesinde yaşananları takipte kalacaklarını belirtmişti. 

Mercedes'in Britanya Grand Prix'sinden itibaren bulduğu performans, Red Bull ve Ferrari'nin ilgisini çekmişti ve Red Bull, Mercedes'in hava emme odasını soğutarak performans kazandığını düşünüyordu. 

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Britanya GP'den itibaren Mercedes, özellikle de yavaş virajların çıkışlarında, hızlanma bölümünde güç kazandı.

Honda, Fransa GP'ye getirdiği dayanıklılık güncellemeleriyle motor alanında momentumu arkasında almıştı ancak Britanya GP'den itibaren düzlüklerde momentum yeniden Mercedes'e kaydı. Britanya GP'den önceki yarışlarda, Red Bull tam gaz geçilen bölümlerde rakiplerinden zaman alıyordu ancak Silverstone'dan bu yana, bu değişti. 

Mercedes, Silverstone'dan bu yana düzlüklerde performans kazanmalarını farklı kanat ayalarına bağlamış ve sezon başından bu yana aynı seviyede güçle yarıştığını söyleyerek; güç kazanıldığını belirten iddiaları yalanlamıştı. 

Mercedes'in bu açıklaması, Red Bull'un teorisiyle tam olarak çelişmiyor. Red Bull da Mercedes'in hâlâ aynı güce sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Red Bull'un teorisine göre, Mercedes, elindeki gücü artık farklı bir şekilde dağıtıyor. 

Ferrari'nin de Red Bull'a katıldığı ve bu iki takımın da Mercedes'in düzlüklerin başlarında nasıl performans kazandığını çözdüğü öne sürülmekte. 

Lewis Hamilton, Mercedes W12, kicks up some sparks

Lewis Hamilton, Mercedes W12, kicks up some sparks

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Red Bull, Mercedes'in sırrını buldu mu? 

Bahsedildiği gibi Britanya GP'den itibaren, Mercedes yavaş virajların çıkışında hızlanırken zaman kazanmaya başladı ve bu, GPS verilerinden de rahatlıkla görülebiliyordu. 

Bu da Red Bull'un ilgisini çekti. Mercedes, düzlüklerin başındaki hızlanma fazında rakiplerine kıyasla daha hızlıydı ancak Alman ekibin düzlüklerin sonunda avantajı bulunmuyordu.

Bu da Red Bull'un teorisini doğrular nitelikte; Mercedes hâlâ aynı güce sahip ve bu yüzden  azami hızı hâlâ aynı ancak Alman ekibin hızlanmada gösterdiği performansta artış var. 

Red Bull'a göre, Mercedes'in hızlanmada bu kadar hızlı olmasının arkasındaki sır, ara soğutucuda (intercooler) saklı. Ara soğutucuda bulunan basınçlı hava; 100 dereceden soğutularak; ortam sıcaklığına indirilmekte. Ancak, bir teknik direktif sayesinde, bu alanda biraz serbestlik tanınıyor. 

Bildiğiniz gibi hava soğukken moleküller arası boşluk azaldığından yani birim hacimdeki molekül miktarı azaldığından; soğuk havanın içine sıcak havadan daha çok oksijen sığabiliyor. Soğuk hava daha yoğun olduğundan ve içine daha çok oksijen sığabildiğinden; silindire verilen hava soğuk olduğunda orantılı bir biçimde daha çok yakıt yakılabilir. Bu da daha çok güç demek. 

Dolayısıyla, ara soğutucuyla hava emme odası arasındaki soğuk havayla, sıcak havayı ayırabilirseniz; hızlanma bölümünde büyük bir avantaja sahip olabiliyorsunuz. 

Red Bull'a göre, Mercedes'in yaptığı da sıcak havayla soğuk havayı ayırmayı başarmak. 

Red Bull'un teorisine göre Mercedes, havayı ara soğutucuyla hava emme odası arasında öyle bir şekilde yönlendiriyor ki sıcak havayla soğuk havayı belli bir süreliğine ayırmayı başarabiliyor. 

Mercedes, soğuk havayla sıcak havayı kısa bir süreliğine ayırmayı başarıyor ve böylelikle kısa bir süreliğine, hızlanma fazında, 20 beygire kadar performans kazanıyor.

Hızlanma fazının bitmesinin ardından eski performans seviyesine geri dönülüyor. Bu da Mercedes'in düzlüklerin sonunda aynı azami hıza sahip olmasını açıklıyor. 

Sparks trail from Lewis Hamilton, Mercedes W12

Sparks trail from Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Red Bull, Mercedes'i protesto mu edecek? 

Şu an için Mercedes'in soğuk havayla sıcak havayı ayırması izin verilebilir olarak nitelendiriliyor.

Burada Red Bull'un sorduğu ve merak ettiği soru, hava emme odasına yollanan havanın ne kadar soğutulabileceği ve bu bölgedeki sensörlerin, gerekli değerleri yakalayabilecek bir yerde yer alıp almadığı. 

Red Bull, bu bölgeye yerleştirilen sensörlerin o bölgede yer alan sıcaklığı her zaman limitini üstünde gösterdiğini düşünüyor. 

AMuS'a göre Red Bull, sensörler hakkında FIA'ya resmi bir istek yolladı ve bu konunun incelenmesini istiyor. 

Padokta motor gücünün fazlasıyla önemli olacağı Monza yarışı öncesinde, Red Bull'un Mercedes'i protesto edebileceğini öne süren iddialar da yer alıyor. 

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