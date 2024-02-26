Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

Gerçekten de bu, bazıları tarafından rakibini alt etmenin nihai yolu olarak görülen bir hamle. Red Bull, rakibinin yapamadığı tasarımları yapabileceğine inandığını gösteriyor.

Geçen hafta Bahreyn'de yapılan testlerde RB20'nin gösterdiği forma bakılırsa, dünya şampiyonu takımın bu araçtan çoktan yüksek bir performans elde ettiğine dair tüm işaretler mevcut.

Ancak bir noktayı kanıtlamak için Mercedes'in yolundan gitmek yerine, gerçek şu ki Red Bull aslında başlangıçta rakibinin motor kanalı ve sidepod girişleri için önceki fikirlerini kabul etmekte direnç gösterdi.

Teknik direktör Pierre Wache'nin de açıkladığı gibi, kendi yarattığınız bir şey yerine başka takımların bulduğu fikirleri kopyalamak söz konusu olduğunda duygusal yönler devreye giriyor.

Motorsport.com'un Red Bull'un Mercedes'in fikirlerini benimsemesinde bir ironi görüp görmediği sorulduğunda Wache, "Bunu bu şekilde görmüyorum, daha çok başka bir şekilde görüyorum."

"[Tasarım seçimlerinde] duygusal olmamaya çalışıyorsunuz, çünkü ilk tepkiniz 'ah, kendi fikirlerinizin olması daha iyi' oluyor."

"Ancak bir noktada geri adım atmanız ve 'kronometre ve sistemimiz neyin daha iyi olduğunu söylüyor mu' diye sormanız gerekiyor. Yani bir şeyleri test eder ve daha iyi olanı alırsınız. "

"Bir insan olarak, 'Kendi işimi kendim yapmayı tercih ederim' diyorsunuz. Ancak bu tehlikeli çünkü kriterlerinize göre hareket etmek zorundasınız ve eğer kriteriniz 'daha iyi olan' ise, daha iyi olana yöneliyoruz."

"Ayrıca adil olmak gerekirse tam olarak aynı değil... çok daha iyi." şeklinde cevap verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wache, bu sezon için aracını böylesine radikal bir şekilde yenilemesinin ardındaki düşüncenin, baskın RB19 ile bir performans zirvesine ulaşmaya başladığını hissetmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Rakiplerinin 2023 sezonu boyunca kendisine yaklaştığının farkında olan Red Bull, yeterince büyük bir sıçrama yapmanın tek yolunun çok farklı bir şey yapmak olduğunu düşündü.

Karara neyin yol açtığı sorulduğunda Wache, "Simülasyona ve rakamlara dayanıyordu."

"Diğerleri geri döneceği için oldukça fazla gelişmeniz gerektiğini biliyorsunuz ve konseptinizin aşağı yukarı onunla başarabileceğiniz şeyin zirvesinde olduğunu biliyorsunuz."

"Belki zirve değil, çünkü başkaları daha fazlasını bulacaktır, ancak farklı bir gelişme hızı istiyorsanız, biraz bahis oynamanız ve daha fazla risk almanız gerekir. Bu yüzden daha fazla risk alma kararını oldukça erken aldık."

"Bu, aracı nasıl geliştirdiğimizin bir evrimi, ancak genel olarak stratejide büyük bir değişiklik yapma özgürlüğünü bize vermek için açıkça bir zorlamaydı." şeklinde cevap verdi.

Red Bull'un RB19 konseptinde evrimi takip etmemesinde açık riskler olsa da, Wache bu yıl için yaptıklarıyla bir kumar oynamadığı konusunda çok net.

Wache, "Biz kumar oynamayız: sadece risk alırız. Bu farklı bir şey."

"Bilmediğiniz şeylere dayanarak bir şeyler yapmazsınız. Diyorsunuz ki, 'Ben bu yöne gitmek istiyorum, bunu başarmak için ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor?' Ve çözüm kendiliğinden geliyor."

"Kumar oynamıyorsunuz. Bunun yerine şunu söylüyorsunuz: Eğer bunu [değişikliği] yaparsam, bu onu tutmamdan daha riskli. Ondan sonra da 'tamam, daha fazla ve daha fazla çalışarak riski en aza indiriyoruz' diyorsunuz. Ve dürüst olmak gerekirse, aero bu konuda çok çok iyi bir iş çıkardı." dedi.