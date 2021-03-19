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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Mercedes'in eski motor şefi Cowell'a ilgi gösteriyor

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell ile ilgilendiklerini ancak anlaşmanın mümkün görünmediğini belirtti.

Red Bull, Mercedes'in eski motor şefi Cowell'a ilgi gösteriyor

Red Bull, 2021 sezonunun ardından Honda'nın mevcut Formula 1 güç ünitesini devralacak ve 2025'e kadar bu üniteyi Red Bull Powertrains çatısı altında yönetecek.

Şimdi motor departmanını yönetecek bir isim aranıyor ve geçen yıl Mercedes'ten ayrılan Andy Cowell'ın adı Red Bull'la anılıyor.

Cowell'ın artık Formula 1'de görev almak istemediği bilinen bir şey ve Helmut Marko da, gösterdikleri ilgiye rağmen olası bir anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Motorsport-Magazin.com'a konuşan Marko, güç ünitesi departmanının hazırlıklarını şöyle yorumladı: "Şimdi test tezgahlarına ve bir üretim departmanına ihtiyacımız olacak. Ekipmanlarımızın, önümüzdeki yılın ilkbahar veya yaz aylarında kullanıma hazır olacağını düşünüyoruz."

"Aynı zamanda bazı ilanlar verdik ve gerçekten çok iyi geri dönüşler aldık."

"Cowell iddialarına gelirsek, gerçekten çok iyi bir seçenek. Ancak Mercedes'ten ayrıldı çünkü Formula 1'in ötesinde bir mücadele istiyordu. Onu geri getirmenin çok, çok zor olacağını düşünüyorum." dedi.

Marko sonrasında gelecek planlarıyla ilgili şunları ekledi: "Tedarikçi olma konusundaki tüm belgelere artık sahibiz. Sadece mevcut projeye devam edeceğiz."

"2025'ten sonra neler olacağını ise Honda ile tartışmamız gerekiyor. Ya yeni bir motor tedarikçisine sahip oluruz ya da Honda motorunu daha da geliştiririz."

"İşler şimdi olduğu gibi olumu görünüyor. Yeni güç ünite düzenlemeleri geliyor ve bütçe sınırı da motorlar anlamında bize yardımcı oluyor. Yani son derece iyimserim." dedi.

Andy Cowell, Direktör, HPP, Mercedes AMG

Andy Cowell, Direktör, HPP, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"

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Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"
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Editör Kemal Şengül

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