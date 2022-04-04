Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"

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Red Bull ve Ferrari şimdiye kadar griddeki en güçlü iki takım olurken, Mercedes dalgalanma problemiyle mücadele ettiği için kendisini geride buldu.

Bazıları Mercedes'in şampiyonluk mücadelesinde yer alma ihtimalini elerken, Red Bull danışmanı Helmut Marko, Alman otomobil üreticisinin hâlâ bir tehdit olduğuna emin.

Formel1.de'nin Youtube kanalına konuşan Marko, tıpkı Red Bull'un 2013'ten sonra yaşadıkları gibi, Alman takımın şu ana kadarki formunun Formula 1'deki Mercedes döneminin sona erdiğini gösterdiğini reddetti.

Marko, şunları söyledi: "İkisini ayırt etmeliyiz."

"2013 sonrası dönemde yeni motor kuralları belirlendi ve Mercedes'in inanılmaz bir hakimiyeti vardı."

"Herkesten iki saniye hızlılardı ama mantıklı olarak bunu göstermediler. Şu anda şasi ve motor açısından farklılıklar çok büyük değil. Mercedes artık bir değişiklik yapıp bir anda en önde olamıyor."

"Ancak takım kapsamlı olarak konumlanmış durumda ve ayrıca, şasi anlamında en iyi çalışanlara sahipler."

"Dalgalanmayı kontrol altına alırlarsa geri döneceklerine eminim. Lewis Hamilton da Max Verstappen'in dokuz puan gerisinde, bu da hiçbir şey."

"Bunun bir dönemin sonu olduğunu düşünmüyorum ama belki aynı seviyede bir mücadele olabilir."

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes dalgalanma problemlerini çözmekte zorlanırken, güç ünitesi tarafında da artık sınıfının zirvesinde gibi durmuyor.

Ferrari ve Red Bull bu açıdan iyi kazançlar sağladı ve Marko, sıralamadaki bu değişikliğin 2022'de daha sürdürülebilir yakıta geçilmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Marko, "Mercedes'in neden geri düştüğünü tam olarak bilmiyorum."

"%5'ten %10'a çıkartılan sentetik yakıtın artırılmasıyla kesinlikle bir ilgisi olabilir." dedi.

Mercedes'in yakıt değişikliğiyle alakalı güven belirtmesi hakkında düşünceleri sorulan Marko, "Bizim için çocuk oyuncağı olmadı ve her şey aynı değil. Elbette Mercedes hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz."

"Yine de, sorunun yakıtla alakalı olması mantıklı bir açıklama olacaktır. Elbette bu kadar insan kaybetmek, önce Andy Cowell'in ayrılması ve sonra 50 çalışanın gitmesiyle birlikte bu etki oldukça normal." dedi.

Mercedes'ten ayrılan 50 çalışanın şimdi Red Bull'da olup olmadığı sorulan Marko, şöyle yanıt verdi: "Evet, onun gibi bir şey."