Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum" Sonraki / Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Formula 1 Haberler

Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"

Red Bull, Mercedes'in şampiyonluk mücadelesinde olmak için, sezona yaptığı zorlu başlangıcını çabucak telafi edebileceğinden emin.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"
Haberi dinle

Red Bull ve Ferrari şimdiye kadar griddeki en güçlü iki takım olurken, Mercedes dalgalanma problemiyle mücadele ettiği için kendisini geride buldu.

Bazıları Mercedes'in şampiyonluk mücadelesinde yer alma ihtimalini elerken, Red Bull danışmanı Helmut Marko, Alman otomobil üreticisinin hâlâ bir tehdit olduğuna emin.

Formel1.de'nin Youtube kanalına konuşan Marko, tıpkı Red Bull'un 2013'ten sonra yaşadıkları gibi, Alman takımın şu ana kadarki formunun Formula 1'deki Mercedes döneminin sona erdiğini gösterdiğini reddetti.

Marko, şunları söyledi: "İkisini ayırt etmeliyiz."

"2013 sonrası dönemde yeni motor kuralları belirlendi ve Mercedes'in inanılmaz bir hakimiyeti vardı."

"Herkesten iki saniye hızlılardı ama mantıklı olarak bunu göstermediler. Şu anda şasi ve motor açısından farklılıklar çok büyük değil. Mercedes artık bir değişiklik yapıp bir anda en önde olamıyor."

"Ancak takım kapsamlı olarak konumlanmış durumda ve ayrıca, şasi anlamında en iyi çalışanlara sahipler."

"Dalgalanmayı kontrol altına alırlarsa geri döneceklerine eminim. Lewis Hamilton da Max Verstappen'in dokuz puan gerisinde, bu da hiçbir şey."

"Bunun bir dönemin sonu olduğunu düşünmüyorum ama belki aynı seviyede bir mücadele olabilir."

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes dalgalanma problemlerini çözmekte zorlanırken, güç ünitesi tarafında da artık sınıfının zirvesinde gibi durmuyor.

Ferrari ve Red Bull bu açıdan iyi kazançlar sağladı ve Marko, sıralamadaki bu değişikliğin 2022'de daha sürdürülebilir yakıta geçilmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Marko, "Mercedes'in neden geri düştüğünü tam olarak bilmiyorum."

"%5'ten %10'a çıkartılan sentetik yakıtın artırılmasıyla kesinlikle bir ilgisi olabilir." dedi.

Read Also:

Mercedes'in yakıt değişikliğiyle alakalı güven belirtmesi hakkında düşünceleri sorulan Marko, "Bizim için çocuk oyuncağı olmadı ve her şey aynı değil. Elbette Mercedes hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz."

"Yine de, sorunun yakıtla alakalı olması mantıklı bir açıklama olacaktır. Elbette bu kadar insan kaybetmek, önce Andy Cowell'in ayrılması ve sonra 50 çalışanın gitmesiyle birlikte bu etki oldukça normal." dedi.

Mercedes'ten ayrılan 50 çalışanın şimdi Red Bull'da olup olmadığı sorulan Marko, şöyle yanıt verdi: "Evet, onun gibi bir şey."

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum"
Önceki haber

Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum"
Sonraki haber

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Ricciardo, McLaren'ın düzelmesinin zaman almasını bekliyor
Formula 1

Ricciardo, McLaren'ın düzelmesinin zaman almasını bekliyor

Mercedes, dalgalanma sorunu nedeniyle W13’ün gerçek hızını bilmiyor
Formula 1

Mercedes, dalgalanma sorunu nedeniyle W13’ün gerçek hızını bilmiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir

Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"
Formula 1

Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"

Son Haberler

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"

Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"

Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Marko'nun her dediğine katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum"

Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.