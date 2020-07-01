Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto edebilir

Mercedes, sezon öncesi testlerinde, direksiyonu ileri geri iterek tekerlek açısını değiştirdiği yeni DAS sistemini kullanmaya başlamış ve bunun üzerine rakip takımlar, bu sistemin yasal olup olmadığı hakkında sorular sormaya başlamıştı.

Red Bull'un tavrı o kadar netti ki, Mercedes'in DAS'ı (Avustralya'da) herhangi seansta kullanması halinde derhal bunu protesto edeceklerdi.

Sonuç olarak yarış yapılmadı ve protesto gerçekleşmedi.

Ancak Alman Auto Motor und Sport, Red Bull'un tavrından geri adım atmadığını ve bu hafta sonu yine protesto etme kararı aldığını iddia etti.

Mercedes, bu hafta sonu DAS sistemini kullanacağını zaten açıklamıştı. Şimdi Red Bull tamamen farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor.

Buna göre Red Bull, Mercedes'in ne yaptığını görmek için cuma antrenmanlarında DAS'ın kullanılmasını protesto etmeyecek.

Red Bull bu sayede DAS'ın gerçek potansiyelini anlamaya çalışacak.

Eğer Mercedes'in sahip olduğu avantaj büyükse, 2021 için yasaklanan DAS sistemini protesto edebilirler.

Bu yüzden olası bir protestonun Cumartesi ya da pazar günü yapılması bekleniyor.

Helmut Marko, bu konu hakkında, "Bununla daha sonra ilgileneceğiz. Şimdilik bu yarışa güvenli bir şekilde başlamak istiyoruz." dedi.