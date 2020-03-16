Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini Avustralya'da protesto edecekmiş

Mercedes, sezon öncesi testlerinde, direksiyonun ileri geri itilmesiyle tekerlek açısının değiştiği yeni DAS sistemini kullanmaya başlamış ve bunun üzerine rakip takımlar, bu sistemin yasal olup olmadığı hakkında sorular sormaya başlamıştı.

Bazı takımlar, Mercedes'i bu tasarımını"akıllıca bir sistem" olarak kabul edip, yasallığını sorgulamazken, kaynaklar Red Bull'un tersini düşündüğünü ve bu tasarımın yasallığı konusunda ciddi soru işaretlerine sahip olduğunu öğrendi.

Red Bull'un tavrı o kadar netti ki, Mercedes'in DAS'ı herhangi seansta kullanması halinde derhal bunu protesto edeceklerdi.

Mercedes daha önce yaptığı açıklamalarda FIA'nun bu sistemin yasallığını onayladığını söylüyordu. Bu yüzden Red Bull'un hangi kurala dayanarak DAS sisteminin yasallığını sorguladığı bilinmiyor.

Bir aracın nihai yasallığı, sadece bir Grand Prix hafta sonlarında yarış hakemleri tarafından doğrulanabiliyor. Eğer Avustralya Grand Prix'sinde mücadele edilseydi, o zaman durum daha net bir hal alacaktı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas da Mercedes'in DAS'ı kullanmadan önce protesto tehdidini hesaba katması gerektiğini söylüyordu.

“Neler olacağını görmek için beklemek zorunda kalacağız, ama daha önce de söylediğim gibi, bunu kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Ancak alınması gereken riskleri hesaplamak takıma kalmış."

"Vereceğim kısa cevap şu, tabii ki de DAS’ı tutmak isteriz, ancak eğer büyük bir risk var ise tutmayız, bunda bu kadar büyük bir problem yok.”