Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Steiermark Grand Prix'sindeki mağlubiyetin ardından takımın 2021 aracına güncelleme getirmeyi bıraktığını ve tüm kaynaklarını 2022 sezonuna aktardığını açıkladı.

Bununla beraber Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta geride kalmasının ardından yaptığı açıklamada, araca güncelleme getirmeye devam etmeleri gerektiğini açıkça belirtti.

Red Bull şu anda Mercedes'in söylediğinin aksine bu yıl aracına güncelleme getirmeyi sürdürüyor ve Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in de aracını geliştirmeye devam edeceğini düşünüyor.

Horner, "Mercedes kendi işini yapıyor, bu yüzden biz de sadece kendimize odaklandık."

"Toto'nun ışığı başka bir yere çekmeyi sevdiğini biliyoruz, bu yüzden bu yılın geri kalanında araca tek bir güncelleme dahi getirmeyeceklerine inanamıyorum."

"Fakat dediğim gibi yapabileceğimiz tek şey kendi işimize odaklanmak. Tabii ki bu yıl ve gelecek yıl arasında bir denge yakalamak gerekiyor ve eğer bu, diğer takımlardan biraz daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyorsa, o zaman bunu gerçekleştirmeye tamamen hazırız." dedi.

Red Bull, mevcut aracını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor ve Milton Keynes merkezli ekip, hafta sonu Red Bull Ring padokuna yeni parçalar getirdi ki bu durum epey yankı uyandırdı.

Bununla birlikte F1, 2022'de tamamen yeni bir araç konseptine geçiyor ve Wolff, eğer gelecek yıl için yapılan çalışmalarda geride kalınırsa bunun ciddi bir baş ağrısına yol açabileceğini düşünüyor.

"Bu, gerçekten çok ama çok zor bir karar. Çünkü sadece gelecek yıl değil, sonraki yıllarda da kullanacağımız tamamen farklı bir araç konseptine geçeceğiz."

"Doğru dengeyi bulmalıyız ve hemen hemen herkes gelecek yılı düşünüyor. Bazıları bir şeyler geliştirmeye devam ediyor. Red Bull, perşembe ve cuma günü kamyonlar dolu yeni parçalar getirdi. Bu adil bir şey ve aynı zamanda bir strateji."

"Görüldüğü üzere başarısını kanıtlayan bir şey, çünkü araçları burada tempo anlamında farklı bir sınıftaydı."

Horner, söylenenlerin aksine Red Bull'un mevcut kaynaklarını nasıl dengeleyeceği konusunda son derece titiz olduğunu ve sezona çok iyi başladıkları için zaten çok iyi durumda olduklarını belirtti.