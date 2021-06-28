Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"
Formula 1 Haberler

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull, Formula 1 şampiyonluk savaşındaki ana rakibi Mercedes'in bu sezonun geri kalan kısmında araca güncelleme getirmeyeceğine inanmıyor.

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Steiermark Grand Prix'sindeki mağlubiyetin ardından takımın 2021 aracına güncelleme getirmeyi bıraktığını ve tüm kaynaklarını 2022 sezonuna aktardığını açıkladı.

Bununla beraber Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta geride kalmasının ardından yaptığı açıklamada, araca güncelleme getirmeye devam etmeleri gerektiğini açıkça belirtti.

Red Bull şu anda Mercedes'in söylediğinin aksine bu yıl aracına güncelleme getirmeyi sürdürüyor ve Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in de aracını geliştirmeye devam edeceğini düşünüyor.

Horner, "Mercedes kendi işini yapıyor, bu yüzden biz de sadece kendimize odaklandık."

"Toto'nun ışığı başka bir yere çekmeyi sevdiğini biliyoruz, bu yüzden bu yılın geri kalanında araca tek bir güncelleme dahi getirmeyeceklerine inanamıyorum."

"Fakat dediğim gibi yapabileceğimiz tek şey kendi işimize odaklanmak. Tabii ki bu yıl ve gelecek yıl arasında bir denge yakalamak gerekiyor ve eğer bu, diğer takımlardan biraz daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyorsa, o zaman bunu gerçekleştirmeye tamamen hazırız." dedi.

Red Bull, mevcut aracını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor ve Milton Keynes merkezli ekip, hafta sonu Red Bull Ring padokuna yeni parçalar getirdi ki bu durum epey yankı uyandırdı.

Bununla birlikte F1, 2022'de tamamen yeni bir araç konseptine geçiyor ve Wolff, eğer gelecek yıl için yapılan çalışmalarda geride kalınırsa bunun ciddi bir baş ağrısına yol açabileceğini düşünüyor.

"Bu, gerçekten çok ama çok zor bir karar. Çünkü sadece gelecek yıl değil, sonraki yıllarda da kullanacağımız tamamen farklı bir araç konseptine geçeceğiz."

"Doğru dengeyi bulmalıyız ve hemen hemen herkes gelecek yılı düşünüyor. Bazıları bir şeyler geliştirmeye devam ediyor. Red Bull, perşembe ve cuma günü kamyonlar dolu yeni parçalar getirdi. Bu adil bir şey ve aynı zamanda bir strateji."

"Görüldüğü üzere başarısını kanıtlayan bir şey, çünkü araçları burada tempo anlamında farklı bir sınıftaydı."

Horner, söylenenlerin aksine Red Bull'un mevcut kaynaklarını nasıl dengeleyeceği konusunda son derece titiz olduğunu ve sezona çok iyi başladıkları için zaten çok iyi durumda olduklarını belirtti.

paylaşım
yorumlar
Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"

Önceki haber

Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

14 s
2
Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

2 s
3
Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull rahat kazandı!

21 s
4
Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

4 s
5
Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

3 g
Son Haberler
Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"
F1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

10dk
Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"
F1

Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"

42dk
Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak
F1

Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak

1 s
Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"
F1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

2 s
Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı
F1

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

3 s
Son Videolar
Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
20 s

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı Styrian GP
Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

Leclerc: “F1’deki en iyi performanslarımdan biriydi” Styrian GP
Formula 1

Leclerc: “F1’deki en iyi performanslarımdan biriydi”

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Bottas: "Perez'in yavaş pit stopu bize yardım etti" Styrian GP
Formula 1

Bottas: "Perez'in yavaş pit stopu bize yardım etti"

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış
Formula 1

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

Wolff, Bottas'la ilgili radyo şikayetlerini ''eğlendirici'' buluyor
Formula 1

Wolff, Bottas'la ilgili radyo şikayetlerini ''eğlendirici'' buluyor

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull rahat kazandı!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull rahat kazandı!

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Son Haberler

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"

Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.