Red Bull, Mercedes'in bastırdığı kural değişikliğinin kendilerine yardım ettiğine inanıyor

2022'de yeni düzenlemelere geçilmesinden bu yana, birçok araç düzlüklerde dalgalanma sorunu yaşadı ve mühendisleri aerodinamik performanstan ödün vererek süspansiyon yüksekliğini yükseltmeye zorladı.

2022'de Mercedes de dahil olmak üzere bazı takımlar, güvenlik nedenleriyle süspansiyon yüksekliğinin artırılması için kurallarda değişiklik yapılması için lobi yaptı ve sonunda bu gerçekleşti.

Ancak Red Bull'un performans şefi Ben Waterhouse, Avusturyalı takımın bundan fayda sağladığını düşünüyor.

Waterhouse, Racecar Engineering'e şöyle dedi: "İki yıl önce her şey yeni kuralları anlamak ve aracı yeni koşullarda en iyi seviyeye getirmeye çalışmakla ilgiliydi."

"Fakat hâlâ pek çok bilinmeyen var."

"Evet, lastikler hakkında pek çok şey biliyoruz, aerodinaminin nasıl çalışması gerektiğini anlamış durumdayız fakat aracı gerçek pistte görene kadar bu hesaplamaların doğruluğunu teyit etmek imkansız."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

"2022 sezonunu RB18 ile geçirdikten sonra, onun iyi bir araç olduğunu biliyorduk fakat pek çok zayıf noktası vardı.

"Yine de daha iyisini yapmak için neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyorduk."

"Örneğin RB18'in çok ağır olduğu sır değil, ağırlığı sezon boyunca normalden yüksekti. Dolayısıyla RB18'in ortaya çıkarılacak daha fazla hızı vardı ve biz bunu RB19 ile gerçekleştirdik. Bu sayede 2023'e hemen çok iyi şekilde başladık."

"RB18'in sorunlarından bir diğeri de taban kenarının sık sık asfalta temas etmesi ve bunun da hasara yol açmasıydı."

"Bu yüzden FIA, süspansiyonun daha yukarıda olması gerektiğini açıkladığında, bu bize çok yardımcı oldu."

"Dalgalanma bize özellikle zarar veren bir şey değildi ancak süspansiyon yüksekliğindeki artış, tabanın kerblerle temasını önleme imkanı tanıdı ve bundan sadece fayda sağladık."