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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Mercedes'in Avusturya'da kullandığı DAS sistemi hakkında açıklama isteyecek!

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Red Bull, Mercedes'in Avusturya'da kullandığı DAS sistemi hakkında açıklama isteyecek!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 11:49

Red Bull, Cuma günü Avusturya antrenmanlarında kullanılmasının ardından Mercedes'in DAS sisteminin yasallığı konusunda FIA'dan açıklama isteyecek.

Mercedes, sezon öncesi testlerinde, direksiyonu ileri geri iterek tekerlek açısını değiştirdiği yeni DAS sistemini kullanmaya başlamış ve bunun üzerine rakip takımlar, bu sistemin yasal olup olmadığı hakkında sorular sormaya başlamıştı.

Red Bull'un, Avustralya'da DAS kullanması haline Mercedes'i protesto edeceği biliniyordu. Ancak yarış iptal edilmişti.

Mercedes, Cuma günü Avusturya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansı sırasında DAS'ı yarışta olası bir kullanım öncesinde test ettiğini ve hem Bottas hem de Hamilton'un direksiyonunu seans boyunca ileri-geri hareket ettirdiğini doğruladı.

Red Bull Ring'deki ilk antrenman seansı sırasında Sky Sports F1'e konuşan Horner, DAS kullanımı hakkında FIA'dan açıklama isteyeceklerini doğruladı.

"DAS'ın araçlarında takılı olup olmadığını görmek için bekleyeceğiz. Açıkçası karmaşık bir sistem, akıllıca bir sistem."

"Elbette şüphelerimiz olduğu için FIA'dan bazı açıklamalar alma peşindeyiz ve bunun hakkında bazı sorular sormaya başlıyoruz."

"Bunun çok mantıklı bir icat olduğunu, ancak tasarım açısından çok karmaşık olduğunu kabul ediyorum Önce DAS'ın düzenlemelere ne ölçüde uyduğunu anlamanız gerekiyor."

"Buradaki sorun bu sistemin karmaşıklığında değil, bir sonraki sezon yasaklanacak olması gerçeğinde." 

DAS'ın bu yıl kullanılmasına izin verilecek ancak gelecek yıl bu sistemin kullanılmasına izin verilmeyecek.

DAS'ın F1'in kapalı park kurallarına uyup uymadığı konusunda pek çok tartışma bulunuyor. Çünkü takımlar, sıralama turlarının ardından araç üzerinde değişiklik yapamıyorlar. Oysa DAS, direksiyon açısının değişmesine yardım ediyor.

Takımlar, direksiyon simidinin hareketi ile ön tekerlek açılarının ayarlanmasının bu kurala tam olarak uymadığı gerekçesiyle bir protestoda bulunabilirler.

 
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Seri Formula 1
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Editör Luke Smith

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