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Red Bull, Mercedes'in arka kanadının esnediğinden mi şüpheleniyor?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Auto Motor und Sport'a göre Red Bull'un teorisi, Mercedes'in arka kanadının fazla esnediği yönünde. Bu da düzlüklerde Mercedes'e avantaj getiriyor.

Red Bull, Mercedes'in arka kanadının esnediğinden mi şüpheleniyor?

Formula 1'de, yavaş yavaş 2021 sezonunun sonuna geliniyor ve Mercedes'in artan performansı, Red Bull ekibini endişelendirmiş durumda.

Geçen hafta sonu Lewis Hamilton'ın Mercedes'i hakkında kapsamlı tartışmalar vardı ve düzlüklerdeki muazzam hızı hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Bazıları yüksek hızları arka süspansiyonla alakalı bir sisteme bağlarken, bazıları yeni motora bağladı. Fakat Red Bull'un esas olarak arka kanat teorisi üzerine yoğunlaştığı iddia ediliyor.

Auto Motor und sSport'a göre Red Bull, bir protesto umuduyla beraber Mercedes'in arka kanadı hakkında kanıt toplamaya çalışıyor. Helmut Marko, bu konuda henüz yeterli delile sahip olmadıklarını söyledi.

İronik şekilde Red Bull, şampiyonadaki ana rakibinin esnek bir araka kanat kullandığından şüphe ediyor. Bu, ironik çünkü Mercedes, bu yılın başlarında esnek kanatların FIA tarafından yasaklanmasına öncülük etmişti. Bunun üzerine testler sıkılaştırıldı ve 10 takımdan 6'sı kanatlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Esnek kanatlar, yüksek hızlara çıkıldığı zaman esniyor ve direnç azaldığı için, düzlüklerde yüksek hızlara çıkılmasına yardımcı oluyor.

Verstappen de esnek kanat şüpheleri nedeniyle geçen hafta sonu Brezilya'daki sıralama turlarının ardından Hamilton'ın arka kanadına dokunmuş ve 50 bin euro para cezası almıştı.

Red Bull, Mercedes'in arka kanadının yüksek hızlarda esnediğini ve rakibinin avantaj kazandığını düşünse de, Auto Motor und Sport'a konuşan Toto Wolff, "Hiçbir şey bulamayacaklar." diyerek endişesi olmadığını söylüyor.

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