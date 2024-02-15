Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

Birkaç gün önce Silverstone'da piste çıkan Red Bull RB20'nin burnunun uzadığı ve sidepod bölgesinde bazı değişikliklerin olduğu görülüyordu. Motor kapağında, Mercedes'in eski yüksek kanallı raf düzenine geçişmesi dışında, sidepodun ön bölümünde de bir değişiklik olduğu düşünülüyordu ancak görüntüler net değildi.

Bugünkü lansmanda Red Bull, ilk başta yeni aracın renk düzenini gösterdiği render çizimlerini yayınladı ancak o çizimde özellikle ön kanat ve taban gösteri aracı tasarımlarıyken sidepoddan bir şey anlaşılmıyordu.

Lansmanın devamında stüdyoda yeni araç gösterildi ancak onda da aracın sidepod bölgesi oldukça karartıldığı için pek bir şey anlaşılmıyordu. Açık olan bir şey var ki, sidepodun ileriye doğru uzayan bölümü daha yukarı alınmıştı ve sidepod önünde hava girişi yok gibi duruyordu. Bunun üzerine "Red Bull RB20'de hava girişi yok mu, varsa nerede?" gibi sorular sorulmaya başlandı.

Karartılmış görüntülerde birkaç oynama yapıldığında Red Bull'un Mercedes'in zemin etkili araçların ilk yılında kullandığına benzer dikey radyatör tasarımı yapıldığı düşüncesi hakim oldu. Evet, Red Bull sadece motor kapağı bölgesinde değil, sidepodun ön bölümünde yer alan radyatör girişinde de Mercedes'in 2022 ve 2023'te kullandığı dikey tasarıma geçmiş gibi. Normalde sadece lansman görüntülerine bakarak konuşmak erken olurdu ancak Silverstone'daki shakedown sürüşünden gelen görüntüler de, sidepod bölgesinin bu şekilde olacağını işaret ettiği için bunun gerçek tasarım olduğunu söyleyebiliriz.

Bu düşünce doğruysa bile, Mercedes tasarımıyla bunun arasında büyük bir fark var. Mercedes kendi tasarımlarında radyatör girişini küçültürken, sidepodun kendisini de küçük tutmuştu. Red Bull ise sidepodun genişliğini azaltmamış, sidepodun ileri doğru uzayan üst bölümünü biraz daha yukarı alarak alt kesiği daha fazla arttırmış gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Red Bull'un bu kadar büyük değişiklikler yapmasını bekliyor muydunuz?