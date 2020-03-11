Red Bull, Mercedes'e karşı nasıl erken atağa kalktı?

Sezon öncesinde şu ana kadar Ferrari'nin 2019 güç ünitesi, Mercedes'in DAS sistemi ve Racing Point'in "Pembe Mercedes" olması çok konuşulan konular oldular ancak arka planda farklı mücadeleler de yaşanıyor.

Red Bull, Mercedes'in 2019 sezonunda kullandığı ve 2020'de de kullanmayı planladığı bir çözümü FIA'ya sordu ve bu konuda düzenleme olmasını sağladı.

Resimde Mercedes'in 2019 ve 2020 araçlarında sahip olduğu arka fren kanalını ve süspansiyon tasarımını görüyorsunuz. Takımın arka süspansiyon tasarımının akıllıca olduğu söyleniyordu. Bu tasarımda, arka süspansiyonlarda ana fren kanalının üstüne eklenen ekstra bir parça ile ekstra hava girişi yer alıyor.

Mercedes AMG F1 W10, arka fren Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu tasarım, lastik yönetimine yardımcı olan bir soğutma faydası sağlıyor. Bu tasarım sayesinde frenler ile jant arasındaki sıcaklık transferi azalıyor ve arka lastiklerin aşırı ısınmasının önüne geçiliyor.

Red Bull, bu bölümün tasarımının teknik kuralların 5.1 maddesine uygun olmadığından şüphelenerek konuyu FIA'ya taşıdı:

Arka frenlerin etrafındaki hava kanalları, fren sisteminin bir parçası olarak kabul edilir ve şunların dışında kullanılamaz:

1. a) Yere paralel bir şekilde, tekerleğin yatay merkez çizgisinin 160 mm üstünde bir düzlem

Fren kanalının üst köşesine yerleştirilen parçayla oluşturulan hava girişi, verilen 160 mm ölçünün üstünde yer alıyor. Bu yüzden FIA, bu çözümü kullanan takımların değişiklik yapmak zorunda kalacaklarını doğruladı.

Değişiklik için gerekli zaman

Bu direktiften etkilenen takımların, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış öncesinde ilgili parçaları düzenlemesi için az zamanı olduğu için, FIA'nın alternatif bir çözüm sunması gerekiyor. Bu konuda FIA, düzlemin arka tarafına hava akımı için benzer kanal açılabileceğini ya da bu kanalın tamamen kapatılabileceğini belirtti. Bu çözümlerden ikincisi, ancak ilk iki yarışta kullanılabilir. Sonrasında FIA kurallara tamamen uygun bir tasarım talebinde bulunuyor.

Racing Point RP20 arka süspansiyon detay Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu tasarımda ana hedef Mercedes olsa da, Racing Point de Avustralya'da değişiklik yapmak zorunda kalabilir çünkü onda da Mercedes'in geçen seneki tasarımı bulunuyor.