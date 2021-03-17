Red Bull: "Mercedes, testlerde daha fazla yakıt yüküyle çalıştı"

Red Bull, son yıllarda test sonuçlarına güvenerek sezona oldukça iyimser başladı ve genellikle ilk yarışlarda büyük hüsran yaşadı.

Bu yıl işler Red Bull için daha iyi görünse de, takımdaki hiçbir isim kendilerini favori olarak görmüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Helmut Marko, “Mercedes harika bir takım ve sırf daha iyi bir test dönemi geçirdik diye sezonun bizim lehimize olacağını düşünmüyorum."

"Herkes Mercedes'in bazı sorunları olduğunu gördü, daha fazla pist dışına taştılar ve araçları daha dengesizdi. Ancak takımlar şampiyonasını arka arkaya yedi kez kazanmış biri takım, bunları mümkün olan en kısa sürede çözmeyi başarabilir. İlk yarışa daha 14 gün var."

"Evet, farkı kapatmayı başardığımıza dair belli bir hissiyat var ama Mercedes favori olmaya devam ediyor." dedi.

Ayrıca Marko, Mercedes'in daha fazla yarış yüküyle çalıştığını düşünüyor.

"Kimin daha güçlü olduğunu test sonuçlarına göre değerlendirmek imkansız. Mercedes'in bizden daha fazla yakıt yüküyle sürüş yaptığına eminim."

"Ancak kendi test sonuçlarımız konusunda oldukça olumluyuz. Testler bittiğine göre verileri analiz etmemiz ve ilk yarış için olabildiğince iyi hazırlanmamız gerekiyor."

"Testlere olması gerektiği şekilde başladık, ki bu önemli bir nokta. Eğer dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorsanız, en başından itibaren önde olmalısınız. Bu kez bunu başardık. Teste gerçekten rekabetçi bir araç ile geldik. Aracımız çok dengeli görünüyor ve farklı türde pistlerde hızlı olmalı."

Marko, Honda'nın da güç ünitesi tarafında çok iyi göründüğünü ve her şeyin kusursuz ilerlediğini belirti.

"Honda'nın kaydettiği ilerlemeden memnunuz. Yapılabilecek her şeyi yaptılar. Mercedes motorunun gelişimi durmuş olsaydı, Honda onları çoktan geride bırakmış olurdu, ancak rakiplerimiz de gelişiyorlar."

"Artık -Mercedes'le- aradaki fark, Mercedes'in Ferrari'nin beklenmedik gelişimine tepki verdiği ve ciddi şekilde geliştiği bir yıl önceki kadar büyük değil."