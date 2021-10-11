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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Red Bull, Mercedes motorunun gelişimi karşısında şaşkın

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Red Bull, Mercedes’in motor konusunda attığı “şaşırtıcı” adımın ardından, rakibini durduracağına dair cevaplar bulmakta zorlandığını açıkladı.

Red Bull, Mercedes motorunun gelişimi karşısında şaşkın

Max Verstappen’in Türkiye Grand Prix’sinde hız anlamında Valtteri Bottas’a cevap verememesiyle beraber Red Bull takım patronu Christian Horner, iki takım arasındaki güç dengesinin son haftalarda değiştiğini düşünüyor.

Red Bull yaz arası öncesinde avantaja sahip gibi görünüyordu. Ancak Horner, Mercedes’in Spa yarışında getirdiği son versiyon motorla beraber düzlük hızında geliştiğini düşünüyor.

Red Bull daha önce, Mercedes’in düzlük hızı avantajına düşük yere basma günü ayarlarıyla karşı koyabilirken, Horner artık bunu yapamayacakları kadar fark oluştuğunu söyledi.

Bunun kanıtı, daha yüksek yere basma gücüne sahip bir arka kanat kullanan Lewis Hamilton’ın, İstanbul Park’ta Sergio Perez’i düzlükte geçebilmesiydi.

Mercedes’in mevcut avantajının nereden geldiği sorulduğunda Horner, “Düzlük hızı konusunda son zamanlarda büyük bir adım attılar. Önceden daha küçük arka kanatla onlarla baş edebiliyorduk. Artık yanlarına bile yaklaşamıyoruz.”

“Bu pistte bunu, özellikle Lewis’in büyük arka kanada rağmen önemli bir düzlük hızı avantajına sahip olmasıyla gördük.”

“Paketimizi mümkün olduğunca geliştirmeliyiz. Ve dediğim gibi, güç ünitesinde attıkları adım şaşırtıcı.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, eski motorlarında dayanıklılık endişeleriyle mücadele ediyordu. Ancak Bottas ve Hamilton için getirilen yeni parçalar, bu endişeleri azaltmaya yardımcı oldu.

Mevcut uzun ömürlü motorların doğası, yeni olduklarında daha güçlü oldukları ve kullanıldıkları süre boyunca istikrarlı bir performans düşüşü yaşamaları anlamına geliyor.

Mercedes’in Türkiye’de sahip olduğu avantaj, sonraki yarış olan Austin’de devam edecek gibi gözükürken, yüksek rakımlı Meksika ve Brezilya ise Red Bull’a uyacak gibi görünüyor.

Horner’a göre mevcut durum çok yakın ve bu, ellerindeki bir fırsatı kaçırmamaları gerektiği anlamına geliyor.

Horner, “Sıradaki yarış olan Austin’deki son yarışlarda Hamilton’ın güçlü olduğunu biliyoruz. Ancak sonraki yarışlar olan Meksika ve Brezilya’daki yüksek rakım, umarım geçmişteki gibi bizim için güçlü geçer. Son üç yarışta ise ne bekleyeceğimizden emin değilim.”

“Çok ilginç olacak, ancak en iyi oyunumuzu oynamalıyız.”

“Türkiye’de, pit stoplarda harika performansla ve iyi bir yarış stratejisiyle maksimumu almayı başardık. Bu olumluydu. Ancak burası, Mercedes’in saf hız anlamında daha güçlü olduğu bir yerdi.” ifadelerini kullandı.

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