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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinin yanı sıra Rusya Grand Prix'sinde hız avantajına sahip olacağını, bu yüzden kendilerini buna göre hazırladıklarını söyledi.

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"

Milton Keynes merkezli takım, geçen hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşmayı başardı. Ancak sırada Monza ve Sochi gibi iki yüksek hızlı pist var ve takım, bu iki yarış hakkında endişeli görünüyor.

Takım patronu Christian Horner, önceki yıllarda bu pistlerde ortaya koydukları performanslar göz önüne alındığında, kendileri için epey zorlayıcı geçeceğini fakat sonrasında durumun iyiye gideceğini düşünüyor.

Horner, "Mercedes'in araç ve motor paketi bu iki pistte her zaman çok güçlüydü. Bizim içinse onların aksine her zaman daha zayıf pistler oldular."

"Bu yüzden [Mercedes'in] önümüzdeki iki yarışta gerçekten avantajlı olmasını bekliyorum. Fakat bundan sonra kafa kafaya olmalıyız. Kesinlikle öyle olmasını umuyorum."

"Önümüzdeki iki hafta sonu bizim için temelde hasarı sınırlamaya çalışmak ve araçtan mümkün olduğunca performans çıkarmak üzerine olacak." dedi.

Red Bull, bu yıl şimdiye kadar agresif bir güncelleme programı izledi ve özellikle difüzör kısmına önemli güncellemeler getirdi. Fakat Horner, artık temelde 2022 aracı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, tam da bu sebeple Monza ve Sochi için bir zorunluluk olan düşük yere basma gücü paketinin ötesinde herhangi bir parça değişikliği planlamadıklarını söyledi.

“2022 aracı üzerinde yapılan çok büyük bir çalışma var. Açıkçası burada, tüm araçların sahip olacağı gibi [düşük yere basma gücüne yönelik] Monza kanatlarını kullanacağız."

"Fakat artık bu aracın gelişim döngünün sonuna geliyoruz. Bunu söylerken tabii ki herhangi bir alanda kazanabilecek herhangi bir zaman varsa, bunun için denemeniz gerekir.”

Horner, Hollanda Grand Prix'sinden sonra verdiği demeçte, şampiyonluk için savaşan Red Bull ile Mercedes arasında sadece 0.1 saniye olduğunu söylemişti.

"Çok yakın görünüyor, öyle değil mi? Sıralamalarda 0.1 saniye içerisindeydik. Bu pistte 0.1, belki 0.2 saniye avantaja sahip gibi görünüyorduk.”

"Şampiyonanın ilerleyen kısımlarında Mercedes'e uyan pistler olacak ve sonrasında bize uyan pistler de olacak. Bu yüzden her fırsatı değerlendirdiğimizden emin olmamız gerekiyor."

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