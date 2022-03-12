Red Bull: "Mercedes ile ayna savaşına girmek istemiyoruz"

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Mercedes, bu hafta gerçekleştirilen Bahreyn testlerinde, dar sidepodlara ve benzersiz ayna konumuna sahip yeni bir W13 ile piste çıktı.

Formula 1 araçlarındaki ayna tasarımı yıllarca tartışıldı ve aynaların, sadece sürücülerin arkasını görmesini sağlamasına ve hiçbir aerodinamik amacı olmamasına karar verildi.

Yeni 2022 kuralları ise takımların, aynaları ile ne yapıp ne yapamayacağı konusunda oldukça net.

Mercedes'in aracındaki aynalar ise gride kıyasla çok farklı görünüyor ve Ferrari, takımın bu gri alandan fayda sağladığını düşünüyor.

RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde Binotto, "Aynalar beni şaşırttı. Bunun beklemediğimiz bir şey olduğunu söylemeliyim."

"Bence bu bakılması gereken bir şey. Zaten geçmişte aynaların aero amacıyla kullanılmaması konusunda her zaman tartışmıştık. Aynalar sadece arkayı görmek için kullanılmalı."

"Mercedes'in aracını tasarlama şeklinde, aynaların kesinlikle aerodinamik bir amacı var." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes'in aynalarının bu kadar farklı olmasının sebeplerinden biri de, yeni radikal sidepod tasarımları.

Araç, "sıfır-pod" tasarımıyla oldukça daraldı ancak aerodinamik kanatlar yerleştirilen ve aynaların monte edildiği yanal güvenlik yapıları yerinde kaldı.

Hem Ferrari hem de Red Bull, Mercedes'in yasal olduğu konusunda hemfikirler. Ancak asıl soru FIA'nın, Mercedes'in tasarımını, gövde üstündeki aero unsurlarını azaltarak yarışı artırmak amacıyla getirilen kuralların ruhuna uygun bulup bulmayacağı.

Ross Brawn, Formula 1'in, kuralların ruhuyla uyuşmadığı düşünülen herhangi bir tasarımı "reddetmeye" hazır olduğunu açıkça belirtti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in aynaları hakkında, "Kesinlikle bir ayna savaşına girmek istemiyoruz..."

"Aynaların kullanımı hakkında yaklaşık 10 yıldır çok fazla teknik görüşmeler yapıldı ve bunların bir kanat olup olmadığı muhtemelen kasıtlı bir şey değil."

"Gelecek hafta yapılacak toplantıda bunun konuşulacağına eminim." dedi.

Horner, Mercedes W13'ün kuralların ruhuna uyup uymadığı konusunda ise, "Kuralların ruhunu tanımlayan herhangi bir şey yok. Ya uyuyordur ya da uymuyordur. Bu da bizim kararımız değil."

"FIA'nın, önceden sunulmuş olması gereken çizimlerin hepsine erişimi var." dedi.