Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!

Milton Keynes merkezli ekip, geçen ay Mercedes'in mühendislik bölümü başkanı Ben Hodgkinson'ı yeni teknik direktör olarak atamıştı ve şimdi, yine Alman üreticiden bazı önemli isimlerle daha da anlaştığını duyurdu.

Mercedes'te üretim direktörlüğünü yapan Steve Blewett, Red Bull'un güç ünitesi üretim direktörü olacak.

Mercedes'in F1 elektronik ekibinin lideri Omid Mostaghimi, Red Bull'un güç ünitesi elektronik ve ERS şefi olarak görev yapacak.

Mercedes'in F1 güç ünitesi konsept takımını lideri olan Pip Clode, Red Bull'un ERS mekanik dizayn şefi olacak.

Mercedes'in mühendislik ekibinin lideri Anton Mayo, içten yanmalı motorun güç ünitesi dizayn şefi olurken, Mercedes'in F1 pist üstü ve nihai denetim şefi Steve Brodie ise Red Bull'un içten yanmalı motor operasyonlarının grup lideri olacak.

Takım ayıca yeni bir mekanik gelişim şefi de atayacak ve bu isim önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Red Bull takım patronu ve güç ünitesi departmanının CEO'su Christian Horner, "Red Bull'un F1 operasyonunun tüm yönlerini, Red Bull Powertrains ile tek bir çatı altında toplama misyonu son derece heyecan verici bir girişim ve aynı zamanda son derece zorlu bir görev. Sadece en iyi yetenekleri çekerek, onlara doğru araçları vererek ve gelişebilecekleri bir ortam sağlayarak başarılı olabileceğimizi biliyoruz."

“Bugün takımın liderlik yapısına yaptığımız bu atamlar, kendimize koyduğumuz hedeflere olan bağlılığımızı gösteriyor. Merkezimizin ve departmanımızın İngiltere'de olması, büyük yeteneklerle anlaşırken bize kesinlikle yardımcı oldu. Duyurduğumuz tüm çalışanlar Red Bull güç ünitesi departmanına çok fazla deneyim, uzmanlık ve yenilik getiriyor ve bize gelecek için mümkün olan en güçlü teknik platformu sunuyor." dedi.

Red Bull, yeni güç ünitesi projesi için Milton Keynes'te bulunan merkezine son teknoloji ürünü yeni bir motor tesisi inşa ediyor.

Avusturyalı ekip, gelecek yıldan itibaren Honda'nın motor projesini devralacak ve 2025'ten itibaren de kendi motorunu üretmeyi hedefliyor.