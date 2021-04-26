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Formula 1 / Haberler

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes'in her fırsatta Red Bull'u favori göstermesinin, kendileri üzerinde baskı yapmanın bir yolu olduğunu belirtti.

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"

Milton Keynes merkezli ekip, Formula 1 şampiyonluğu için Mercedes'le sıkı bir mücadeleye girişmiş durumda ve şimdiye kadar her iki takım da birer zafer kazandı.

İki takımın yakın performansına rağmen Mercedes, şu anda Red Bull'un gerisinde olduğunu ve artık kaçan değil, kovalayan taraf olduklarını belirtti.

Özellikle Mercedes patronu Toto Wolff, Gümüş Oklar'ın artık Formula 1'in en güçlü takımı olmadığını düşünüyor..

Ancak Horner, bu düşüncelerle dalga geçti ve Wolff'un, Red Bull'la ilgili beklentilerinin, iki takım arsındaki psikolojik savaşın sadece bir parçası olduğunu belirtti.

Horner, her iki takımın da favori olarak görülmek istemediğinin söylenmesi üzerine Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Tabii ki 'favori' etiketi, beklenti oluşturmak ve baskı yaratmak için kullanılıyor."

"Elbette Toto, aradaki farkı kapatmak zorunda olduklarına dair bir algı yaratabilmek adına kaçınılmaz olarak Red Bull'u favori göstermeye çalışacak."

“Fakat dürüst olmak gerekirse favori olduğumuza inanmıyorum. Üst üste yedi kez dünya dünya şampiyonu olmuş bir markaya karşı yarışıyoruz. İhtimalleri hesaplamak için dahil olmanız gerek yok, hepsi size favorinin kim olduğunu zaten gösteriyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Horner'a göre Red Bull'un favori olduğu yönündeki algı, Mercedes'in W12 ile zorlu bir başlangıç yaptığı Bahreyn testlerinin ardından ortaya çıktı.

Fakat Mercedes'in iddiasının aksini gösteren şeyler de var. Bahreyn'de Lewis Hamilton kazanmayı başardı ve Imola'da pole pozisyonun sahibi oldu. Ayrıca Hamilton, son bölümde yarış temposu anlamında Red Bull'dan neredeyse daha hızlıydı.

Horner şunları ekledi: "Mercedes bizi favori olarak gösteriyor ve Toto açıkça dikkati dağıtma konusunda çok istekli, fakat bana göre bu, biraz dar görüşlülük."

"Onlar yedi kez dünya şampiyonu ve sadece kötü bir test geçirdiler. Araçları, Bahreyn'deki yarışta bizimki kadar hızlıydı ve lastik aşınmaları çok iyi görünüyordu." 

Mercedes, W12'nin Red Bull'a karşı güçlü bir yanı olmadığını düşünse de, Horner durumun bu kadar açık olmadığını söyledi.

Horner'a göre her şeyin açığa kavuşması için çok daha fazla yarış gerekiyor.

"Her zaman gerçek form durumunu görmek için üç ya da dört yarış gerektiğini söyledim ve durumun hâlâ böyle olduğuna inanıyorum. Barselona'yı tamamladığımız zaman, çok daha net bir resme sahip olacağıma inanıyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner ayrıca düşük taban eğimine sahip araçların, yeni kurallardan yüksek taban eğimli araçlara kıyasla daha fazla etkilendiği görüşünü de "şimdilik" kabul etmiyor.

Hamilton'ın Imola'daki pole pozisyonu da Mercedes'in yeni kurallar nedeniyle fazla hız kaybetmediğini gösteriyor

Horner, “Bahreyn'i görmezden gelip, Imola'ya bakarsanız, bunun bir sorun olmadığını söyleyebilirsiniz. Bu yüzden bu konuya olması gerekenden fazla vurgu yapıldığını düşünüyorum."

"Formula 1'deki her şeyde olduğu gibi, her şeyin uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Burada mucize yok ve hiç olmadı. Belki bazı pistler başka bir felsefeye daha uygun olabilir, ama belki bazı pistler de diğer felsefeye uygun olur. Eğer durum böyleyse, sizce bu kötü bir şey mi?” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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